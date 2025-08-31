Weather Update: दिल्ली-यूपी से लेकर MP तक भारी बारिश का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आज 31 अगस्त 2025 देश के कई हिस्सों में मौसम (Weather Update Today) ने करवट ले ली है। मानसून (Monsoon) के सक्रिय होते ही दिल्ली से लेकर MP, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार तक आसमान में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग (IMD Heavy Rain Alert) ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी (Aaj Ka Mausam) जारी की है।

दिल्ली में येलो अलर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ सकती है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहने का अनुमान है।