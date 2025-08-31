मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली-यूपी से लेकर MP तक भारी बारिश का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

    Weather Update Today: देशभर में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली, MP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग (IMD Heavy Rain Alert) ने कई इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना(Aaj Ka Mausam) जताई गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:18:01 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:31:46 AM (IST)
    HighLights

    1. दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी
    2. MP-UP में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
    3. हिमाचल-UK में बाढ़-लैंडस्लाइड का खतरा

    आज 31 अगस्त 2025 देश के कई हिस्सों में मौसम (Weather Update Today) ने करवट ले ली है। मानसून (Monsoon) के सक्रिय होते ही दिल्ली से लेकर MP, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार तक आसमान में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग (IMD Heavy Rain Alert) ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी (Aaj Ka Mausam) जारी की है।

    naidunia_image

    दिल्ली में येलो अलर्ट

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ सकती है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

    उत्तर प्रदेश और MP में ऑरेंज अलर्ट

    उत्तर प्रदेश और MP में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और एटा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद समेत अन्य जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मध्य-प्रदेश के गुना और दमोह से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही द्रोणिका के प्रभाव से शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। IMD ने खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और पांढुर्ना में भारी वर्षा का अनुमान जताया है

    हिमाचल और उत्तराखंड में खतरा

    हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला और चंबा सहित दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहां भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।

    बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों का हाल

    बिहार में बारिश से राहत मिली है लेकिन वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कई जिलों में गंगा का पानी निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं।

    मौसम विभाग का अनुमान

    मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर की शुरुआत में भी अच्छी बारिश होगी। इससे गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। हालांकि, पहाड़ी राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वहां बारिश के साथ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ा हुआ है।

