    Public Holiday: सितंबर में छुट्टियों की लंबी लिस्ट जारी, स्कूल-बैंक और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद

    Public Holiday List in September 2025: सितंबर 2025 में छात्रों और शिक्षकों को त्योहारों (Upcoming Festivals) की वजह से कई छुट्टियां मिलेंगी। गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलाद-उन-नबी और नवरात्र स्थापना/दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख अवसरों पर स्कूल बंद (School Closed) रहेंगे। यह समय पढ़ाई से ब्रेक लेकर पारिवारिक यात्राओं और त्योहारों के आनंद का बेहतरीन मौका होगा। इन फेस्टिवल पर स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस (Bank Holidays) में छूट्टी रहेगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 08:21:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 09:49:42 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क: बच्चे हों या बड़े छुट्टियां हर किसी को पसंद होती हैं। सितंबर की शुरुआत होते ही छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी आगामी छुट्टियों (Public Holidays In September 2025) का इंतजार करने लगते हैं। आने वाले महीनों में स्कूलों में कई महत्वपूर्ण त्योहारों और शीतकालीन अवकाशों के चलते पढ़ाई से ब्रेक (Upconing Festivals) मिलेगा। इस बार भी सितंबर से लेकर साल के अंतिम महीनों तक छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। इन पर स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस (School Bank Closed) में छूट्टी रहेगी।

    सितंबर में ओणम, ईद-ए-मिलाद, नवरात्र त्योंहारों की भरमार

    गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलाद-उन-नबी / ईद-ए-मिलाद और नवरात्र स्थापना/दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते स्कूल बंद रहेंगे। यह समय न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवारों को एक साथ समय बिताने, यात्रा करने और तरोताज़ा होने का अवसर भी देगा।

    विशेष रूप से दक्षिण भारत में ओणम और पश्चिम भारत में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। वहीं, उत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में नवरात्र स्थापना और दुर्गा पूजा का माहौल देखने को मिलेगा। मिलाद-उन-नबी का पर्व भी देशभर में धार्मिक सौहार्द का संदेश देगा।

    हॉलिडे कैलेंडर सितंबर 2025

    स्कूल अवकाश कैलेंडर छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इससे त्योहारों की तैयारियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों और पारिवारिक सैर-सपाटों की पहले से योजना बनाई जा सकती है। इसके साथ ही, साल के अंतिम हिस्से में आने वाली शीतकालीन छुट्टियों का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके साथ ही बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर आप अपने बैंकों से रिलेटेड काम समय पर निपटा सकते हैं।

    सितंबर 2025 में छुट्टियां:

    • 4 सितंबर (गुरुवार): ओणम (क्षेत्रीय अवकाश, मुख्यतः केरल)

    • 5 सितंबर (शुक्रवार): मिलाद-उन-नबी / ईद-ए-मिलाद (Gazetted Holiday)

    • 12 सितंबर (शुक्रवार): ईद के अगले दिन (कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश)

    • 21 सितंबर (रविवार): बतुकम्मा महोत्सव शुरू (क्षेत्रीय अवकाश, तेलंगाना)

    • 22 सितंबर (सोमवार): नवरात्र स्थापना/दुर्गा पूजा प्रारंभ (अवकाश)

    • 23 सितंबर (मंगलवार): महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन (क्षेत्रीय अवकाश, जम्मू-कश्मीर)

    • 29 सितंबर (सोमवार): महासप्तमी (अवकाश)

    • 30 सितंबर (मंगलवार): महाअष्टमी (अवकाश)

