    Weather Update: अगले 24 घंटों में बढ़ेगा सर्दी का कहर, इन राज्‍यों में बारिश और बर्फबारी की आशंका

    Weather Update: IMD ने बताया कि आज एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, और इसके चलते, देश के पहाड़ी राज्यों में 15 से 30 जनवरी के बीच भारी बर

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 05:51:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 06:01:13 PM (IST)
    नईदुनिया डॉट कॉम के साथ जानिये देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान साफ़ रहने की संभावना है, रात में हल्की धुंध रहेगी।
    2. 20 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है।
    3. तेज़ हवाओं के साथ, राजधानी के कुछ हिस्सों में ठंड ज़ीरो डिग्री जैसी महसूस हो रही है।

    Weather Update: जनवरी का मध्य आते आते हालात ऐसे बन गए हैं कि सुबह घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। 15 जनवरी की सुबह कई इलाकों में हालात बेहद खराब रहे। चारों तरफ घना से बेहद घना कोहरा छाया रहा।

    दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में कई जगह दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच सिमट गई। दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में गुरुवार को कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो जाएगी।

    इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आज घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अनुमान है कि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

    नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय विज़िबिलिटी और कम हो गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की कोल्ड वेव बनी रहेगी। मौसम का अनुमान यहाँ देखें।


    दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम

    IMD ने गुरुवार सुबह घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैक्सिमम टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान साफ़ रहने की संभावना है, रात में हल्की धुंध रहने की उम्मीद है। शुक्रवार से, रात का टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है, जो 6–10°C के बीच रहेगा। 20 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22°C से 25°C के बीच रहने की उम्मीद है। तेज़ हवाओं के साथ, राजधानी के कुछ हिस्सों में ठंड लगभग ज़ीरो डिग्री जैसी महसूस हो रही है।

    कोल्ड वेव की चेतावनी

    • IMD के अनुसार, कोल्ड वेव की स्थिति तब घोषित की जाती है जब कम से कम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 और 6.4 डिग्री कम हो जाता है। नेशनल कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

  • गुरुवार को उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड और तेज़ हो गई, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और राजस्थान में टेम्परेचर लगभग ज़ीरो रहा और कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।

  • IMD ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सबडिवीजन में घना कोहरा और कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी।

  • अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव की स्थिति रहने की उम्मीद है।

    • वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

    IMD ने बताया कि आज एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, और इसके चलते, देश के पहाड़ी राज्यों में 15 से 30 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। इससे कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो जाएगी।

    स्नोफॉल वॉर्निंग

    उम्मीद है कि शुक्रवार तक उत्तरी पहाड़ियों पर बादल छा जाएंगे, जिससे जम्मू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। बादलों के आने से पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होने की उम्मीद है।

    रेनफॉल अलर्ट

    IMD के मुताबिक, तीन दिनों के अंदर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में नॉर्थ-ईस्ट मॉनसून आने की उम्मीद है।

