Weather Update: जनवरी का मध्य आते आते हालात ऐसे बन गए हैं कि सुबह घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। 15 जनवरी की सुबह कई इलाकों में हालात बेहद खराब रहे। चारों तरफ घना से बेहद घना कोहरा छाया रहा।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में कई जगह दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच सिमट गई। दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में गुरुवार को कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो जाएगी।
इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आज घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अनुमान है कि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय विज़िबिलिटी और कम हो गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की कोल्ड वेव बनी रहेगी। मौसम का अनुमान यहाँ देखें।
IMD ने गुरुवार सुबह घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैक्सिमम टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान साफ़ रहने की संभावना है, रात में हल्की धुंध रहने की उम्मीद है। शुक्रवार से, रात का टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है, जो 6–10°C के बीच रहेगा। 20 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22°C से 25°C के बीच रहने की उम्मीद है। तेज़ हवाओं के साथ, राजधानी के कुछ हिस्सों में ठंड लगभग ज़ीरो डिग्री जैसी महसूस हो रही है।
IMD ने बताया कि आज एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, और इसके चलते, देश के पहाड़ी राज्यों में 15 से 30 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। इससे कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो जाएगी।
उम्मीद है कि शुक्रवार तक उत्तरी पहाड़ियों पर बादल छा जाएंगे, जिससे जम्मू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। बादलों के आने से पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होने की उम्मीद है।
IMD के मुताबिक, तीन दिनों के अंदर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में नॉर्थ-ईस्ट मॉनसून आने की उम्मीद है।