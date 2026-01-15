Weather Update: जनवरी का मध्य आते आते हालात ऐसे बन गए हैं कि सुबह घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। 15 जनवरी की सुबह कई इलाकों में हालात बेहद खराब रहे। चारों तरफ घना से बेहद घना कोहरा छाया रहा।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में कई जगह दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच सिमट गई। दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में गुरुवार को कोल्ड वेव की स्थिति और तेज़ हो जाएगी। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आज घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अनुमान है कि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय विज़िबिलिटी और कम हो गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की कोल्ड वेव बनी रहेगी। मौसम का अनुमान यहाँ देखें।

दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम IMD ने गुरुवार सुबह घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैक्सिमम टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान साफ़ रहने की संभावना है, रात में हल्की धुंध रहने की उम्मीद है। शुक्रवार से, रात का टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है, जो 6–10°C के बीच रहेगा। 20 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22°C से 25°C के बीच रहने की उम्मीद है। तेज़ हवाओं के साथ, राजधानी के कुछ हिस्सों में ठंड लगभग ज़ीरो डिग्री जैसी महसूस हो रही है। कोल्ड वेव की चेतावनी IMD के अनुसार, कोल्ड वेव की स्थिति तब घोषित की जाती है जब कम से कम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 और 6.4 डिग्री कम हो जाता है। नेशनल कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।