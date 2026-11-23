डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रबोधिनी एकादशी के शुभ अवसर पर ढाक और शंख की मंगल ध्वनि के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दैनिक जागरण के 38वें संस्करण का विधिवत शुभारंभ किया। इस गरिमामयी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक जागरण ने अपनी 86 वर्षों की गौरवशाली और प्रखर पत्रकारिता यात्रा के दौरान देश में राष्ट्रवाद तथा देशप्रेम की विचारधारा को निरंतर सुदृढ़ किया है।
समारोह में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने से पहले ऐसी हुकूमतें रहीं, जिन्होंने राष्ट्रवादी सोच से हटकर शासन चलाया।
एक दौर में यहां 34 वर्षों तक एक ही दल की सरकार रही, लेकिन उसकी नीतियां और संचालन बीजिंग से प्रभावित थे। उसके बाद आई सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के नागरिकों को तो बाहरी करार दिया, परंतु बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर उन्हें अपना दामाद बनाकर रखा।
पूर्ववर्ती शासनों को कटघरे में खड़ा करते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि पहले की सरकारों द्वारा भाषाई आधार पर लोगों को विभाजित करने और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के निरंतर प्रयास किए गए। हालांकि, राज्य के नागरिकों ने 'बंटेंगे तो कटेंगे' के संदेश पर विश्वास जताया और एक लंबे अंतराल के बाद बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार को सत्ता सौंपी। इस दौरान उन्होंने दैनिक जागरण पर आधारित वृत्तचित्र में दिखाए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समाचार पत्र के लिए सदैव राष्ट्रहित ही सर्वोपरि रहा है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक तरुण गुप्ता ने कहा कि जागरण हर बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन का प्रत्यक्ष गवाह रहा है। समूह ने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने पाठकों के भरोसे और स्नेह को सदैव कायम रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिस्थितियों में चाहे जितने भी बदलाव आएं, संस्थान के बुनियादी आदर्श और पत्रकारिता के मूल्य कभी नहीं बदलते। समूह खबरों की विश्वसनीयता और वैचारिक स्पष्टता दोनों में सशक्त है, और राष्ट्रीयता हमेशा इसकी सोच के केंद्र में रही है।
समारोह के प्रारंभ में दैनिक जागरण के निदेशक सुनील गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि कोलकाता से शुरू हो रहा यह संस्थान का 38वां संस्करण है। अंत में स्थानीय संपादक जयकृष्ण वाजपेयी ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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