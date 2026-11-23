डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रबोधिनी एकादशी के शुभ अवसर पर ढाक और शंख की मंगल ध्वनि के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दैनिक जागरण के 38वें संस्करण का विधिवत शुभारंभ किया। इस गरिमामयी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक जागरण ने अपनी 86 वर्षों की गौरवशाली और प्रखर पत्रकारिता यात्रा के दौरान देश में राष्ट्रवाद तथा देशप्रेम की विचारधारा को निरंतर सुदृढ़ किया है।

पिछली सरकारों की नीतियों पर सीएम ने साधा निशाना समारोह में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने से पहले ऐसी हुकूमतें रहीं, जिन्होंने राष्ट्रवादी सोच से हटकर शासन चलाया। एक दौर में यहां 34 वर्षों तक एक ही दल की सरकार रही, लेकिन उसकी नीतियां और संचालन बीजिंग से प्रभावित थे। उसके बाद आई सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के नागरिकों को तो बाहरी करार दिया, परंतु बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर उन्हें अपना दामाद बनाकर रखा।