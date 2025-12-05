Weather Update: पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय... अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

डिजिटल डेस्क: उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों सहित दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जारी बर्फबारी (Weather Update Today) का सीधा असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और अधिक बढ़ गई है।

दिल्ली और पंजाब का आज का मौसम दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शहर के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का असर जारी है। पंजाब के आदमपुर में तापमान गिरकर 2.4°C तक पहुँच गया है।