Weather Update: पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय... अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

डिजिटल डेस्क: उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों सहित दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जारी बर्फबारी (Weather Update Today) का सीधा असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और अधिक बढ़ गई है।
दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शहर के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का असर जारी है। पंजाब के आदमपुर में तापमान गिरकर 2.4°C तक पहुँच गया है।
पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मध्यम से हल्का कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चली। बिहार, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर हल्के कोहरे की स्थिति दर्ज की गई।
कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बेहद ठंड पड़ रही है और कई स्थानों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी स्थानों पर पानी जमने लगा है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी घने कोहरे के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की तीव्रता बनी रह सकती है।
