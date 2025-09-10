उत्तर प्रदेश में मतांतरण का गंदा खेल, प्रार्थना सभा में इलाज के नाम पर हो रहा था महिलाओं का ब्रेनवॉश, आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, मेरठ: उत्तर प्रदेश के आगरा में इलाज के नाम पर मतांतरण का खेल खेलने वाले आरोपी राजकुमार लालवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेशकर पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है।

बता दें कि आगरा के केदार नगर में रहने वाला यह राजकुमार लालवानी प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण करता था। आरोपी प्रार्थना सभाओं में बुलाकर इलाज के नाम पर महिलाओं का ब्रेनवॉश करता था। महिलाओं को धीरे-धीरे झांसे में लेकर उनका मतांतरण करता था। इसके लिए वह सभा में आने वाली अन्य महिलाओं की मदद करता लेता था।