मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उत्तर प्रदेश में मतांतरण का गंदा खेल, प्रार्थना सभा में इलाज के नाम पर हो रहा था महिलाओं का ब्रेनवॉश, आरोपी गिरफ्तार

    उत्तर प्रदेश के आगरा में मतांतरण के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। यहां प्रार्थना सभाओं में इलाज के नाम पर महिलाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा था और उनका मतांतरण कराया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेशकर आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:39:08 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 09:41:08 AM (IST)
    उत्तर प्रदेश में मतांतरण का गंदा खेल, प्रार्थना सभा में इलाज के नाम पर हो रहा था महिलाओं का ब्रेनवॉश, आरोपी गिरफ्तार
    इलाज के नाम पर महिलाओं का मतांतरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

    HighLights

    1. इलाज के नाम पर मतांतरण का खेल
    2. प्रार्थना सभाओं में महिलाओं का ब्रेनवॉश
    3. पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

    एजेंसी, मेरठ: उत्तर प्रदेश के आगरा में इलाज के नाम पर मतांतरण का खेल खेलने वाले आरोपी राजकुमार लालवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेशकर पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है।

    बता दें कि आगरा के केदार नगर में रहने वाला यह राजकुमार लालवानी प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण करता था। आरोपी प्रार्थना सभाओं में बुलाकर इलाज के नाम पर महिलाओं का ब्रेनवॉश करता था। महिलाओं को धीरे-धीरे झांसे में लेकर उनका मतांतरण करता था। इसके लिए वह सभा में आने वाली अन्य महिलाओं की मदद करता लेता था।

    ऐसे हुआ खेल का पर्दाफाश

    जानकारी के अनुसार, आगरा के केदार नगर निवासी राधा हेमलानी भी राजकुमार के प्रार्थना सभा में शामिल हुई। वहां उन्हें उनके घुटनों के दर्द से मुक्ति का आश्वासन दिया गया और उन्हें प्रलोभन दिए जाने लगे। शक होने पर महिला ने इसकी जानकारी अपने पति घनश्याम हेमलानी को दी।

    इस पर पति ने प्रार्शना सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने उपचार के नाम पर राजकुमार हेमलानी द्वारा चलाए जा रहे मतांतरण के खेल का पर्दाफाश कराया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने राजकुमार हेमलानी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।

    यह भी पढ़ें- 'ये गलती न करें वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान', UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को किया सावधान

    पूछताछ में होगा खुलासा

    बता दें कि इस घटना के बाद से शहर में सिंधी समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यह दावा किया गया कि बड़ी संख्या में समाज के परिवारों में मतांतरण हुआ है। वहीं इस पूरे घटना क्रम को लेकर एसीपी लोहामंडी, मयंक तिवारी ने बताया कि आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में उससे मतांतरित होने वाले परिवारों की जानकारी ली जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.