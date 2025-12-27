मेरी खबरें
    क्या है दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन आघात'? जानिए कैसे 600 जवानों ने मिलकर तोड़ी अपराधियों की कमर

    नए साल 2026 से पहले अपराध पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के मार्गदर्शन में साउथ-ईस्

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 04:15:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 04:15:26 PM (IST)
    क्या है दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन आघात'? जानिए कैसे 600 जवानों ने मिलकर तोड़ी अपराधियों की कमर
    ऑपरेशन आघात

    HighLights

    1. हर महीने सख्त कार्रवाई का दिल्ली पुलिस प्लान
    2. दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी
    3. इस अभियान के दौरान 9 आरोपियों की गिरफ्तारी

    डिजिटल डेस्क। नए साल 2026 से पहले अपराध पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के मार्गदर्शन में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा ‘ऑपरेशन आघात 3.0’ चलाया गया, जिसमें संगठित अपराध, ड्रग पेडलिंग, अवैध शराब तस्करी और आदतन अपराधियों को निशाना बनाया गया।

    इस अभियान के दौरान 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 21 देशी पिस्तौलें, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 अवैध शराब के क्वार्टर और 6.01 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

    जॉइंट कमिश्नर संजय जैन की निगरानी और डीसीपी हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन में 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डीसीपी ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी और एसएचओ ने मिलकर समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया। इसका मुख्य उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी इलाकों और रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाना और नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था।


    ऑपरेशन की प्रमुख उपलब्धियां

    • हथियारों से जुड़े मामलों में 46 गिरफ्तारियां, 21 CMP, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त

    • अवैध शराब तस्करी में 35 गिरफ्तार, 12,258 क्वार्टर बरामद

    • NDPS एक्ट के तहत 4 गिरफ्तार, 6.01 किलो गांजा जब्त

    • जुआ मामलों में 62 गिरफ्तार, 2.36 लाख रुपये नकद बरामद

    • 116 बदमाश, 4 उद्घोषित अपराधी, 5 ऑटो-लिफ्टर और 10 संपत्ति अपराधी पकड़े गए

    • 310 चोरी या गुम मोबाइल फोन, 231 दोपहिया और 1 चार पहिया वाहन बरामद

    • निवारक कार्रवाई के तहत 1,306 लोगों को हिरासत में लिया गया

    अभियान के मुख्य लक्ष्य

    • झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स में सक्रिय संगठित अपराध को खत्म करना

    • रिहायशी इलाकों में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना

    • नए साल के आयोजनों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

    • लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करना और पुलिस पर भरोसा बढ़ाना

    • आदतन और उभरते अपराधियों को अपराध से दूर रखना

    अधिकारियों का क्या कहना

    डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार, ऑपरेशन आघात 3.0, ऑपरेशन आघात 2.0 की सफलता का अगला चरण है और अब इसे हर महीने चलाया जाएगा। आदतन अपराधियों पर BNS की धारा 111-112 के तहत सख्त कार्रवाई और निष्कासन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

    पुलिस का दावा है कि इस अभियान के बाद पिछले महीने सड़क अपराधों से जुड़ी PCR कॉल्स में साफ कमी आई है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि राजधानी को और सुरक्षित बनाया जा सके।

