क्या है दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन आघात'? जानिए कैसे 600 जवानों ने मिलकर तोड़ी अपराधियों की कमर

डिजिटल डेस्क। नए साल 2026 से पहले अपराध पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के मार्गदर्शन में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा ‘ऑपरेशन आघात 3.0’ चलाया गया, जिसमें संगठित अपराध, ड्रग पेडलिंग, अवैध शराब तस्करी और आदतन अपराधियों को निशाना बनाया गया।

इस अभियान के दौरान 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 21 देशी पिस्तौलें, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 अवैध शराब के क्वार्टर और 6.01 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। जॉइंट कमिश्नर संजय जैन की निगरानी और डीसीपी हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन में 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डीसीपी ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी और एसएचओ ने मिलकर समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया। इसका मुख्य उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी इलाकों और रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाना और नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था।