    पीएफ निकासी के लिए आ रही UPI सुविधा, जानें कैसे और कब से उठा पाएंगे लाभ

    कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) से पैसा निकालने की प्रक्रिया जल्द ही और तेज व आसान होने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 30 करोड़ से अ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 12:20:47 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 12:20:47 PM (IST)
    यूपीआई से कब से निकलेंगे पीएफ के पैसे

    1. पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया जल्द ही और तेज व आसान होने जा रही
    2. यूपीआई के जरिए पीएफ की रकम निकालने की सुविधा देने की तैयारी हो रही
    3. अगले दो से तीन महीनों में यह सुविधा भीम ऐप के माध्यम से शुरू की जा सकती है

    डिजिटल डेस्क। कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) से पैसा निकालने की प्रक्रिया जल्द ही और तेज व आसान होने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 30 करोड़ से अधिक सदस्यों को यूपीआई के जरिए पीएफ की रकम निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है।

    जानकारी के मुताबिक, अगले दो से तीन महीनों में यह सुविधा भीम ऐप के माध्यम से शुरू की जा सकती है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए अग्रिम निकासी का अनुरोध किया जा सकेगा। दावा सबमिट होने के बाद ईपीएफओ की ओर से बैकएंड सत्यापन किया जाएगा और मंजूरी मिलते ही राशि सीधे यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।


    तुरंत ट्रांसफर की व्यवस्था

    ईपीएफओ ने इस नई प्रणाली के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। भीम ऐप पर सदस्य स्वास्थ्य, शिक्षा और विशेष परिस्थितियों के तहत निकासी के लिए रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। सत्यापन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पैसा तुरंत खाते में पहुंच जाएगा।

    भविष्य में और ऐप्स तक विस्तार

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में यह सुविधा केवल भीम ऐप तक सीमित रहेगी, लेकिन आगे चलकर इसे अन्य यूपीआई आधारित फिनटेक एप्लिकेशन तक भी बढ़ाया जा सकता है।

    शुरुआत में तय हो सकती है सीमा

    अधिकारियों का कहना है कि गलत इस्तेमाल से बचने के लिए शुरुआती चरण में निकासी की एक सीमा तय की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर निर्धारित सीमाओं के चलते, पूरी अनुमत राशि एक बार में निकालना संभव नहीं हो सकता। फिलहाल इस सीमा को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

    वर्तमान व्यवस्था में पांच लाख रुपये से कम के ऑनलाइन अग्रिम दावों को ऑटो मोड में निपटाने में कम से कम तीन कार्यदिवस लगते हैं, जबकि अधिक राशि के मामलों में मैन्युअल प्रक्रिया के कारण और ज्यादा समय लगता है। यूपीआई सुविधा शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया काफी हद तक तेज हो जाएगी।

