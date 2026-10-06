हार्वर्ड में अब पढ़ाई से जुड़े छात्र मामलों की जिम्मेदारी संभालेगा बिहार का ये लाल, प्रत्युष ने 96 से अधिक देशों के छात्रों में जीता छात्रसंघ चुनाव

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजधानी पटना के प्रत्युष प्रभाकर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट छात्रसंघ चुनाव में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें शैक्षणिक मामलों का उपाध्यक्ष चुना गया है। इस चुनाव में स्कूल के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे 96 से अधिक देशों के छात्रों ने मतदान किया।

प्रत्युष वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडवर्ड एस. मेसन फेलो के रूप में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। हार्वर्ड में अब पढ़ाई से जुड़े छात्र मामलों की संभालेंगे जिम्मेदारी शैक्षणिक मामलों के उपाध्यक्ष के रूप में प्रत्युष डीन के साथ हार्वर्ड केनेडी स्कूल की शैक्षणिक मामलों की समिति की सह-अध्यक्षता करेंगे। उनकी जिम्मेदारी पढ़ाई, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक मार्गदर्शन से जुड़े छात्र मामलों को देखने की होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान में यह जिम्मेदारी मिलने से उनके शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव को नई पहचान मिली है। पटना के सेंट जेवियर्स से शुरू हुआ सफर, NIT और IIM में पढ़ाई प्रत्युष की बहन अपराजिता कृष्ण ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) नागपुर और भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) कलकत्ता से शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भी अनुभव हासिल किया।