    सब्जी, सलाद, पराठे से लेकर चटनी तक, प्याज का इस्तेमाल रोज़ाना हमारी किचन में होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे काटते हैं, आंखों से पानी बहने लगता है। यह हर बार हमें रुला देता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 05:09:42 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 05:09:42 AM (IST)
    प्याज काटते समय क्यों निकलते हैं आंसू? जानें इसके पीछे की Scientific वजह
    प्याज काटते समय क्यों निकलते हैं आंसू

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सब्जी, सलाद, पराठे से लेकर चटनी तक, प्याज का इस्तेमाल रोज़ाना हमारी किचन में होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे काटते हैं, आंखों से पानी बहने लगता है। यह हर बार हमें रुला देता है। चाकू चलते ही आंखों में जलन होने लगती है और आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो प्याज हमारी आंखों से जंग लड़ रहा हो। इसके पीछे छिपी है एक हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक वजह। आइए जानते हैं (Why Onions Make You Cry) वो कारण, जो हमें हर बार रुला देता है।

    प्याज के अंदर छिपा राज

    प्याज की परतों में बेहद बारीक कोशिकाएं होती हैं। इनमें सल्फर कंपाउंड (Sulfur Compounds) और एंजाइम (Enzymes) मौजूद रहते हैं। सामान्य तौर पर ये अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्याज काटा जाता है, दोनों मिल जाते हैं। इस रिएक्शन से लैक्रिमेटरी फैक्टर नाम की गैस बनती है, जो आंखों को चुभन देती है।

    आंसू क्यों आते हैं?

    हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और किसी भी हानिकारक गैस से बचाव करती हैं। जब प्याज से निकली गैस आंखों को छूती है, तो आंखें इसे खतरे के रूप में पहचानती हैं। इससे बचाने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड तुरंत आंसू छोड़ देती है। आंसू उस गैस को धोकर बाहर निकालते हैं, ताकि आंखें सुरक्षित रहें।

    प्याज का डिफेंस सिस्टम

    वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्याज का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे प्रकृति ने इस तरह बनाया है कि उसकी गैस इंसानों और जानवरों को पास आने से रोके। यही वजह है कि प्याज काटते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं।

    • आंसुओं से बचने के आसान उपाय

    • प्याज को काटने से पहले ठंडा करें।

    • तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करें।

    • पानी के पास या पानी में प्याज काटें।

