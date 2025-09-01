प्याज काटते समय क्यों निकलते हैं आंसू? जानें इसके पीछे की Scientific वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सब्जी, सलाद, पराठे से लेकर चटनी तक, प्याज का इस्तेमाल रोज़ाना हमारी किचन में होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे काटते हैं, आंखों से पानी बहने लगता है। यह हर बार हमें रुला देता है। चाकू चलते ही आंखों में जलन होने लगती है और आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो प्याज हमारी आंखों से जंग लड़ रहा हो। इसके पीछे छिपी है एक हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक वजह। आइए जानते हैं (Why Onions Make You Cry) वो कारण, जो हमें हर बार रुला देता है।

प्याज के अंदर छिपा राज प्याज की परतों में बेहद बारीक कोशिकाएं होती हैं। इनमें सल्फर कंपाउंड (Sulfur Compounds) और एंजाइम (Enzymes) मौजूद रहते हैं। सामान्य तौर पर ये अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्याज काटा जाता है, दोनों मिल जाते हैं। इस रिएक्शन से लैक्रिमेटरी फैक्टर नाम की गैस बनती है, जो आंखों को चुभन देती है।