क्या आपको मालूम है पायलट्स क्यों नहीं लगाते परफ्यूम और सैनिटाइजर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह जिम्मेदारी और अनुशासन पर टिका होता है। पायलट की एक छोटी-सी गलती भी सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल सकती है। इसी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में कई तरह की सेफ्टी गाइडलाइन्स बनाई गई हैं। इन्हीं नियमों में से एक है कि पायलट्स को परफ्यूम और हैंड सैनिटाइजर( pilots avoid perfume) का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती।

आप सोच रहे होंगे कि आखिर परफ्यूम और सैनिटाइजर(hand sanitizer restriction) जैसे आम प्रोडक्ट्स से विमानन सुरक्षा का क्या लेना-देना? दरअसल, यह सीधा संबंध पायलट के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से है। हर उड़ान से पहले पायलट को यह टेस्ट देना अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसने शराब का सेवन नहीं किया है। इस टेस्ट में सांस के जरिए मशीन अल्कोहल की मौजूदगी को जांचती है।