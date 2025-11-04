पति की बेरोजगारी बनी जानलेवा, पत्नी ने हत्या कर लाश के पास बैठकर किया मेकअप

एजेंसी, हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गढ़ी सराय नामदार खां गांव में एक महिला ने अपने पति की बेरोजगारी से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद भी आरोपी महिला ने पति के शव के पास बैठकर मेकअप किया और बाल संवारती रही।

पति से मारपीट का वीडियो मिला पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सुरेश (60 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पहले ऑटो चलाता था। बीमारी के कारण उसने काम बंद कर दिया था। इसी बात से उसकी पत्नी पूनम नाराज रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार महिला अपने पति से मारपीट करती थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।