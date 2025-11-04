मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 03:46:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 03:46:09 PM (IST)
    पति की बेरोजगारी बनी जानलेवा, पत्नी ने हत्या कर लाश के पास बैठकर किया मेकअप
    पति की बेरोजगारी बनी जानलेवा

    HighLights

    1. पत्नी ने बेरोजगारी से तंग आकर पति की पीट-पीटकर हत्या की।
    2. हत्या के बाद लाश के पास बैठकर किया मेकअप, मारा थप्पड़ भी।
    3. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू की।

    एजेंसी, हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गढ़ी सराय नामदार खां गांव में एक महिला ने अपने पति की बेरोजगारी से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद भी आरोपी महिला ने पति के शव के पास बैठकर मेकअप किया और बाल संवारती रही।

    पति से मारपीट का वीडियो मिला

    पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सुरेश (60 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पहले ऑटो चलाता था। बीमारी के कारण उसने काम बंद कर दिया था। इसी बात से उसकी पत्नी पूनम नाराज रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार महिला अपने पति से मारपीट करती थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।


    ईंट और डंडे से ताबड़तोड़ वार

    घटना वाले दिन सुबह झगड़ा बढ़ा तो पूनम ने ईंट और डंडे से अपने पति पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद महिला का बर्ताव और भी भयावह था, वह चारपाई पर बैठकर बाल संवारने लगी, पति के मुंह पर कंघी मारी और कई बार थप्पड़ भी लगाए।

    आरोपी पूनम गिरफ्तार, जांच जारी

    आसपास के लोगों ने जब यह मंजर देखा, तो सभी सन्न रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि आरोपी पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

