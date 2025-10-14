Winter Forecast: प्रशांत महासागर में बना La Nina! अब इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ला नीना के कारण इस वर्ष भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो ला नीना की स्थिति के विकसित होने का संकेत देती है। यह जलवायु स्थिति वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है और भारत में ठंड व वर्षा बढ़ने का कारण बनती है।

उत्तर भारत में दिवाली से पहले ही ठंड का असर उत्तर भारत में दिवाली से पहले ही ठंड का असर महसूस होने लगा है। दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव समेत कई इलाकों में सुबह हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि लौटता हुआ मानसून आने वाले हफ्तों में हल्की बारिश भी ला सकता है, जिससे ठंडक और बढ़ सकती है।