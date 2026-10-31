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LoC पार कर PoK में दाखिल हुई महिला, 8 बकरियां भी ले गई साथ, एजेंसियां जांच में जुटीं

सरहदी गांव की एक महिला अपने आठ मवेशियों (बकरियों) को साथ लेकर कथित रूप से नियंत्रण रेखा लांघते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में दाखिल हो गई।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 02:53:43 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 02:53:43 PM (IST)
LoC पार कर PoK में दाखिल हुई महिला, 8 बकरियां भी ले गई साथ, एजेंसियां जांच में जुटीं
करनी सेक्टर से सीमा पार गई महिला। (AI Generated)

HighLights

  1. जम्मू-कश्मीर सीमांत क्षेत्र से बड़ी खबर
  2. करनी सेक्टर से सीमा पार गई महिला
  3. वरिष्ठ अधिकारियों ने शुरू की जांच

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सीमांत जिले पुंछ में एलओसी के पास से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहां सरहदी गांव की एक महिला अपने आठ मवेशियों (बकरियों) को साथ लेकर कथित रूप से नियंत्रण रेखा लांघते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में दाखिल हो गई। सीमा पर हुई इस हलचल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

सूत्रों से प्राप्त विवरण के मुताबिक, पीओके की सीमा में जाने वाली महिला की शिनाख्त करनी गांव निवासी मोहम्मद शफी की पत्नी रुबीना कौसर के रूप में की गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, महिला शाम के वक्त इलाके में बकरियां चराने के दौरान नियंत्रण रेखा पार कर उस पार चली गई।


सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं, कारणों का पता लगाने की कोशिश

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि घटना की पृष्ठभूमि और वास्तविक तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। महिला के सीमा पार करने की परिस्थितियों को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी हैं।

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अधिकारियों का कहना है कि यह अनजाने में सीमा लांघने का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसकी जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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