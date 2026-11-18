डिजिटल डेस्क। गुजरात के साबरकांठा जिले के चिथोडा थाने में पदस्थ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) की जघन्य हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज वारदात में उसी पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक महिला हेड कॉन्स्टेबल का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है।

प्रेम प्रसंग से पीछा छुड़ाने के लिए महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही विभाग के ASI को मौत के घाट उतार दिया और बाद में परिजनों व परिचितों के साथ मिलकर लाश को उनकी ही गाड़ी में रखकर आग के हवाले कर दिया। अरावली लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हेड कॉन्स्टेबल अल्फा कलसवा (37) और उसके तीन सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

नदी तट पर जली हुई गाड़ी से बरामद हुए थे अस्थि अवशेष मृतक पुलिसकर्मी की शिनाख्त अरावली जिले के भिलोडा तालुका अंतर्गत जिंझोडी गांव के रहने वाले अश्विन तबियाद के रूप में की गई है। वे चिथोडा थाने में इंस्पेक्टर के पर्सनल राइटर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। घटनाक्रम के अनुसार, अश्विन 8 नवंबर की रात सवा दस बजे के आसपास ड्यूटी पर जाने की बात कहकर अपनी मारुति अर्टिगा कार से घर से निकले थे, लेकिन फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसके ठीक दो दिन बाद, 10 नवंबर को भिलोडा तालुका के पादरा गांव के समीप हथमाती नदी के किनारे उनकी अर्टिगा कार पूरी तरह जली हुई अवस्था में मिली। वाहन के भीतर से बुरी तरह झुलसे हुए मानव अवशेष बरामद हुए, जिन्हें देखकर मृतक के पिता बाबू तबियाद ने अपने बेटे के साथ अनहोनी होने की आशंका व्यक्त की थी।