मुंबई में छेड़छाड़ के विरोध पर युवती को ट्रेन से दिया धक्का, काटना पड़ा हाथ; सिर पर लगे 16 टांके

डिजिटल डेस्क। देश की आर्थिक राजधानी की जीवनरेखा मानी जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन में महिला सुरक्षा को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। बोरीवली से विरार की ओर जा रही लोकल ट्रेन में सफर कर रही एक युवती के साथ सह-यात्री ने अश्लील हरकत की। जब युवती ने इस छेड़छाड़ का कड़ा विरोध किया, तो आरोपित ने नायगांव स्टेशन पर उसे चलती ट्रेन से नीचे पटरियों की तरफ धकेल दिया।

इस दर्दनाक हादसे में युवती का बायां हाथ ट्रेन के पहियों की चपेट में आकर बुरी तरह कुचल गया, जिसे जान बचाने के लिए चिकित्सकों को कोहनी के पास से काटना पड़ा। इसके अलावा उसके सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं और 16 टांके लगाने पड़े हैं।

अश्लील हरकत पर युवती ने फेंकी थी चप्पल मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस को दिए गए पीड़िता के बयान के मुताबिक, युवती बोरीवली से विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान पास खड़ा एक पुरुष सह-यात्री उसे जानबूझकर और लगातार गलत तरीके से छू रहा था। आरोपित की इस अभद्र हरकत से आक्रोशित होकर युवती ने अपना विरोध दर्ज कराया और आत्मसम्मान की रक्षा में उस पर अपनी चप्पल फेंकी। इसके बाद डिब्बे के भीतर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आसपास मौजूद यात्रियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपित ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी चप्पल युवती की ओर उछाल दी।