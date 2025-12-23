मेरी खबरें
    शराब पीने से मना किया तो दोस्त बने दुश्मन... चादर डालकर रॉड से किया हमला, नाले में कूदकर बचाई जान

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 03:15:27 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 03:15:27 PM (IST)
    शराब पीने से मना किया तो दोस्त बने दुश्मन

    एजेंसी, पंचकूला। पंचकूला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए शराब पीने से मना करने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोपियों ने युवक पर चादर डालकर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया।

    काम का बहाना बनाकर ले गए साथ

    पंचकूला के बूंगा गांव निवासी संदीप के अनुसार, वह सुबह नाई की दुकान पर बैठा था, तभी उसका दोस्त सुखविंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ ऑटो लेकर पहुँचा। सुखविंद्र ने काम का बहाना बनाया और संदीप को अपने साथ ले गया। वे लोग गांव के बाहर एक ठेके से शराब खरीदकर बेलवाली रोड स्थित श्मशान घाट के पास पहुँचे।


    शराब से इनकार करने पर जानलेवा हमला

    श्मशान घाट के सामने सुखविंद्र ने संदीप को शराब पीने के लिए कहा। संदीप द्वारा मना करने पर सुखविंद्र और उसके दोस्तों ने खुद शराब पी, लेकिन जैसे ही संदीप ने वहां से जाने की कोशिश की, आरोपियों ने उस पर चादर डाल दी और सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

    इसी बीच पास खड़ी एक बोलेरो गाड़ी से 7-8 अन्य युवक उतरे और संदीप पर लाठी-डंडों से टूट पड़े। हमलावर चिल्ला रहे थे कि "आज तुझे जान से मार देंगे"। जान बचाने के लिए संदीप वहां से भागा और एक नाले में कूद गया, जिसके बाद वह किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाया।

    पुलिस की कार्रवाई

    चंडीमंदिर थाना पुलिस ने पीड़ित संदीप की शिकायत पर सुखविंद्र और उसके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी विकास ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

