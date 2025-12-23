शराब पीने से मना किया तो दोस्त बने दुश्मन... चादर डालकर रॉड से किया हमला, नाले में कूदकर बचाई जान

एजेंसी, पंचकूला। पंचकूला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए शराब पीने से मना करने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोपियों ने युवक पर चादर डालकर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया।

काम का बहाना बनाकर ले गए साथ पंचकूला के बूंगा गांव निवासी संदीप के अनुसार, वह सुबह नाई की दुकान पर बैठा था, तभी उसका दोस्त सुखविंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ ऑटो लेकर पहुँचा। सुखविंद्र ने काम का बहाना बनाया और संदीप को अपने साथ ले गया। वे लोग गांव के बाहर एक ठेके से शराब खरीदकर बेलवाली रोड स्थित श्मशान घाट के पास पहुँचे।