2026 Prediction: इन मूलांक के जातकों के लिए 'गोल्डन' रहेगा आने वाला साल, क्या आप भी हैं भाग्यशाली?

धर्म डेस्क। नया साल आते ही हर व्यक्ति के मन में यही आशा रहती है कि आने वाले दिन उसके और उसके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। इसी उम्मीद के साथ लोग नए साल में अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प भी लेते हैं। ऐसे में वर्ष 2026 को लेकर लोगों में यह जानने की उत्सुकता है कि यह साल उनकी राशि और मूलांक के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नया साल किस मूलांक के लिए खास रहेगा और अलग-अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

अगर वर्ष 2026 के अंकों को जोड़ा जाए (2+0+2+6), तो योग 10 आता है, जो अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संकेत देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2026 मूलांक 1 के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है।

मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, जिसके प्रभाव से ऐसे लोग आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। माना जा रहा है कि वर्ष 2026 में मूलांक 1 के जातकों को उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मूलांक 3, 7 और 9 के लिए भी यह साल अनुकूल बताया जा रहा है। इस दौरान अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और प्रयासों को सफलता मिल सकती है।

राशि अनुसार क्या रहेगा प्रभाव (Horoscope 2026)

मेष राशि – वर्ष 2026 आपके लिए मिला-जुला रहेगा। साल के मध्य में कुछ खास उपलब्धियां मिल सकती हैं।

वृषभ राशि – यह साल स्थिरता के साथ-साथ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

मिथुन राशि – लंबे समय से देखे जा रहे करियर और जीवन के लक्ष्यों को मजबूत आधार मिलेगा।

कर्क राशि – नए साल में अचानक धन लाभ और करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं।

सिंह राशि – पूरे साल अनुशासन, आध्यात्मिक सोच और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत रहेगी।

कन्या राशि – 2026 में आय में वृद्धि के संकेत हैं, साथ ही कमाई के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

तुला राशि – करियर और कारोबार में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। यह साल बदलाव और विकास का रहेगा।

वृश्चिक राशि – व्यक्तिगत, भावनात्मक और पेशेवर जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

धनु राशि – रिश्तों में सुधार, सीखने की गति तेज होने और नए अवसर मिलने के योग हैं।

मकर राशि – आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और करियर में मजबूत उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।

कुंभ राशि – यह साल स्थिरता के साथ नए अवसर लेकर आएगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेगा।

मीन राशि – नया साल आपको नया आत्मविश्वास और लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा।

कुल मिलाकर, वर्ष 2026 कई लोगों के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला माना जा रहा है।

