Vastu Tips 2026: नए साल की शुरुआत में करें ये आसान वास्तु उपाय, घर में बरसेगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

    New Year 2026 Vastu Upay: साल 2026 के आगमन में अब गिनती के ही दिन शेष हैं। नए वर्ष को लेकर हर कोई यही चाहता है कि आने वाला समय जीवन में सुख, शांति और

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 07:31:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 07:31:32 PM (IST)
    नए साल की शुरुआत में करें ये आसान वास्तु उपाय।

    HighLights

    1. नया साल जल्द शुरू होने वाला है
    2. साल का पहला दिन बेहद खास होता है
    3. नया साल नई शुरुआत का प्रतीक है

    धर्म डेस्क। साल 2026 के आगमन में अब गिनती के ही दिन शेष हैं। नए वर्ष को लेकर हर कोई यही चाहता है कि आने वाला समय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ लोग वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ पारंपरिक और आसान उपाय अपनाते हैं, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आर्थिक परेशानियों से राहत मिले। अगर आप भी नए साल की शुरुआत शुभता के साथ करना चाहते हैं, तो इन वास्तु उपायों को अपनाया जा सकता है।

    तुलसी से जुड़ा विशेष वास्तु उपाय

    हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इससे घर में धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी का हर भाग शुभ माना गया है, जो नकारात्मकता को दूर करता है।


    नए साल पर तुलसी की जड़ से जुड़ा एक विशेष उपाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। इसके लिए सूखी तुलसी की जड़ लेकर उसे लाल पवित्र धागे में बांधा जाता है। फिर देवी लक्ष्मी के समक्ष थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद इस जड़ को घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर बांध दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

    इन शुभ अवसरों पर करें उपाय

    ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत या किसी अन्य शुभ तिथि पर इस उपाय को करने से इसके फल और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं।

    नए साल के लिए अन्य वास्तु सुझाव

    तांबे का सूर्य

    घर के ईशान कोण में तांबे से बना सूर्य यंत्र लगाना शुभ माना जाता है। इसे जमीन से लगभग सात फीट की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। नववर्ष की सुबह स्नान के बाद सूर्य यंत्र पर तिलक लगाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

    कुबेर और लक्ष्मी की स्थापना

    वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने से धन का प्रवाह बना रहता है। ध्यान रखें कि इस दिशा में गंदगी या कूड़ा-कचरा न हो।

    चांदी के पात्र का उपाय

    नए साल पर एक चांदी के कटोरे में चावल भरकर उत्तर दिशा में रखने से शुभ परिणाम मिलते हैं। यह उपाय आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

    तिजोरी से जुड़े वास्तु नियम

    नववर्ष पर तिजोरी को साफ रखना और उसमें लाल व पीले रंग का कपड़ा रखना शुभ माना जाता है। साथ ही सोने-चांदी के सिक्के, हल्दी की गांठ, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र रखने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं।

    इन सरल लेकिन प्रभावी वास्तु उपायों के साथ नए साल की शुरुआत करने से घर में खुशहाली, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जा सकता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

