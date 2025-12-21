Vastu Tips 2026: नए साल की शुरुआत में करें ये आसान वास्तु उपाय, घर में बरसेगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

धर्म डेस्क। साल 2026 के आगमन में अब गिनती के ही दिन शेष हैं। नए वर्ष को लेकर हर कोई यही चाहता है कि आने वाला समय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ लोग वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ पारंपरिक और आसान उपाय अपनाते हैं, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आर्थिक परेशानियों से राहत मिले। अगर आप भी नए साल की शुरुआत शुभता के साथ करना चाहते हैं, तो इन वास्तु उपायों को अपनाया जा सकता है।

तुलसी से जुड़ा विशेष वास्तु उपाय हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इससे घर में धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी का हर भाग शुभ माना गया है, जो नकारात्मकता को दूर करता है।

नए साल पर तुलसी की जड़ से जुड़ा एक विशेष उपाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। इसके लिए सूखी तुलसी की जड़ लेकर उसे लाल पवित्र धागे में बांधा जाता है। फिर देवी लक्ष्मी के समक्ष थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद इस जड़ को घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर बांध दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन शुभ अवसरों पर करें उपाय ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत या किसी अन्य शुभ तिथि पर इस उपाय को करने से इसके फल और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं। नए साल के लिए अन्य वास्तु सुझाव तांबे का सूर्य घर के ईशान कोण में तांबे से बना सूर्य यंत्र लगाना शुभ माना जाता है। इसे जमीन से लगभग सात फीट की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। नववर्ष की सुबह स्नान के बाद सूर्य यंत्र पर तिलक लगाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।