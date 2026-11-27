धर्म डेस्क। ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालती है। आज शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 का दिन कई राशियों के लिए खुशियों और तरक्की की नई सौगात लेकर आया है, तो वहीं कुछ राशियों को पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा हाल:

मेष राशि (Aries) आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। नए कार्यों की शुरुआत होगी और किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, साथ ही व्यापार में किसी बड़ी पार्टनरशिप की शुरुआत संभव है। परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा, मन शांत रहेगा और किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं।

वृषभ राशि (Taurus) आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा और समाज में आपके व्यक्तित्व की सराहना होगी। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में मुनाफे के योग हैं और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पुरानी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। मिथुन राशि (Gemini) आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है और कार्यक्षेत्र में बेवजह की उलझनें आ सकती हैं। आज आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, इसलिए किसी से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के विवाद और जमीन से जुड़े झगड़ों से दूर रहें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है।

कर्क राशि (Cancer) आज का दिन उत्तम है। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होगी और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की रूपरेखा बन सकती है। हालांकि, आज किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और हर पहलू को समझकर ही आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। सिंह राशि (Leo) आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी और व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। आज आप धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं और किसी नए काम में बड़ा निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कन्या राशि (Virgo) आज दिन की शुरुआत कुछ उतार-चढ़ाव भरी हो सकती है। परिवार में किसी प्रियजन से जुड़ी दुखद खबर या उनके दूर जाने का गम मन को परेशान कर सकता है। मन में अचानक चिंताएं बनी रहेंगी और आज किसी से आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है। व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भी तरह के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। तुला राशि (Libra) आज का दिन सफलता से भरा रहेगा और कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है और जीवनसाथी से मतभेद होने की आशंका है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला आज बेहद सोच-समझकर लें, क्योंकि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है।