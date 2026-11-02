3 राशियों पर पड़ सकता है असर, संभलकर रखें कदम, नवंबर में होने जा रहा है मंगल का गोचर

धर्म डेस्क। ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, एनर्जी, बहादुरी, जमीन और गुस्से का कारण माना जाता है। मंगल के राशि परिवर्तन से व्यक्ति के करियर, पैसे की स्थिति और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा।
मंगल के इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। कन्या, मकर और मीन राशि के लोगों को इस दौरान खास तौर पर ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
नवंबर महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और इसका असर सभी राशियों पर दिखेगा। ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर से 3 राशियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इन राशियों के लोगों को पैसे, नौकरी, सेहत और पारिवारिक रिश्तों को लेकर खास ध्यान रखना होगा।
कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल बारहवें भाव में गोचर करेगा। इसलिए खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और जमीन-जायदाद के लेन-देन में आपको सावधान रहना होगा। शादीशुदा जीवन में अनबन हो सकती है। रिश्तों में किसी तीसरे का दखल न बढ़ने दें। साथ ही, पर्सनल बातें सबके साथ शेयर करने से बचें। इस दौरान जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले न लें। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मकर राशि वालों के लिए मंगल आठवें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान गाड़ी चलाते समय और सेहत का खास ध्यान रखें। काम की जगह पर साथ काम करने वालों से बहस करने से बचें। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। छोटी-छोटी बातें भी परिवार में तनाव पैदा कर सकती हैं। गुड़, गेहूं और लाल कपड़े दान करना शुभ माना जाता है।
मीन राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव में गोचर करेगा। काम की जगह पर कुछ लोग रुकावटें डाल सकते हैं, इसलिए अपने प्लान सबके साथ शेयर न करें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गलत संगत से दूर रहें। समय का सही इस्तेमाल करें। सेहत को नज़रअंदाज़ न करें। पेट या दिल से जुड़ी दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह लें। इस दौरान मंगल के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है।
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