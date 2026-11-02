3 राशियों पर पड़ सकता है असर, संभलकर रखें कदम, नवंबर में होने जा रहा है मंगल का गोचर

धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, एनर्जी, बहादुरी, जमीन और गुस्से का कारण माना जाता है। मंगल के राशि परिवर्तन से व्यक्ति के करियर, पैसे की स्थिति और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा।

मंगल के इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। कन्या, मकर और मीन राशि के लोगों को इस दौरान खास तौर पर ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। नवंबर महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और इसका असर सभी राशियों पर दिखेगा। ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर से 3 राशियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इन राशियों के लोगों को पैसे, नौकरी, सेहत और पारिवारिक रिश्तों को लेकर खास ध्यान रखना होगा।