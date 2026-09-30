33 कोटि देवी-देवता से लेकर 'एक ब्रह्म' तक कैसे टिकती है हिंदू दर्शन की सुई? जानिए देवताओं की गणना का असली सच

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म को लेकर जनसामान्य में यह बात अत्यधिक प्रचलित है कि 'हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी-देवता हैं'। यह धारणा इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इसे सत्य मान लिया गया है। परंतु जब हम हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों- वेदों, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद- का अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि यहां '33 कोटि' का तात्पर्य 33 प्रकार (श्रेणी/प्रकार) से है, न कि 33 करोड़ की संख्या से।

आइए वैदिक संदर्भों, उपनिषदों के संवादों और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर इस पूरी अवधारणा को विस्तार से समझते हैं- 'कोटि' शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा में 'कोटि' शब्द के दो मुख्य अर्थ होते हैं- एक करोड़ (10 Million)। वहीं, इसे प्रकार, श्रेणी, वर्ग (Type or Category) अथवा उत्कृष्ट/श्रेष्ठ का तौर पर भी समझाजा सकता है। वैदिक साहित्य और शास्त्रीय संदर्भों में '33 कोटि देव' का अर्थ 33 प्रकार के देवता है। 33 करोड़ अलग-अलग देवी-देवताओं की सूची किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलती। वेदों और उपनिषदों में 33 देवताओं की गणना कैसे होती है? बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसिद्ध प्रसंग में शाकल्य ऋषि और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच संवाद होता है। जब शाकल्य पूछते हैं कि देवताओं की संख्या कितनी है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि उन्हें 33 देवताओं का मुख्य समूह बताते हैं। यह 33 देवताओं का समूह मुख्य रूप से तीन भागों (8 वसु + 11 रुद्र + 12 आदित्य = 31) और 2 अतिरिक्त शक्तियों (इंद्र व प्रजापति) से मिलकर बनता है- 8 वसु (संसार के आधार/प्रकृति की मूल शक्तियां)- अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्यौ (आकाश), चंद्रमा, नक्षत्र 11 रुद्र (शरीर के प्राण व आत्मा)- उपनिषद के अनुसार, मनुष्य के शरीर में स्थित 10 प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त, धनंजय) और 11वीं आत्मा ही रुद्र हैं। जब ये शरीर का त्याग करते हैं, तो प्रियजन रोते हैं (रुदन करते हैं), इसलिए इन्हें 'रुद्र' कहा गया है।