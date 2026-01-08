शनि की दृष्टि या केतु का साया? कुत्तों के भौंकने के पीछे छिपे हैं 4 बड़े ज्योतिषीय रहस्य

धर्म डेस्क। गली-मोहल्लों में अक्सर यह नजारा देखने को मिलता है कि कुत्ते किसी इंसान को देखकर शांत रहते हैं, तो किसी दूसरे को देखते ही अचानक आक्रामक हो जाते हैं और जोर-जोर से भौंकने लगते हैं। विज्ञान इसके पीछे गंध और डर को कारण मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके गहरे और रहस्यमयी संकेत बताए गए हैं। आइए इन्हें जानते हैं।

केतु ग्रह का प्रभाव ज्योतिष में कुत्ते को 'केतु' का प्रतिनिधि माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु दोष है या केतु की स्थिति अशुभ है, तो कुत्ते उसे देखते ही अशांत हो जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अचानक कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी आ सकती है।