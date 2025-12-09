Hanuman Ji: हनुमान जी इन 4 राशियों पर हमेशा रहते हैं मेहरबान, नहीं आने देते कोई संकट

धर्म डेस्क। संकटमोचन हनुमान जी की कृपा जब किसी जातक पर होती है, तो उसके जीवन में साहस, ऊर्जा और बुद्धि की कमी नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी चार राशियों का उल्लेख मिलता है, जिन पर बजरंगबली की विशेष अनुकंपा बनी रहती है।
इन जातकों का स्वभाव निडर, दृढ़ निश्चयी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं, जिन्हें हनुमान जी का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है -
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का विशेष संबंध हनुमान जी से माना जाता है। यही कारण है कि मेष राशि वालों पर बजरंगबली की सीधी कृपा बरसती है। ये जन्म से ही बहादुर, जोशीले और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये हर मुश्किल का सामना डटकर करते हैं और कभी हार नहीं मानते।
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और हनुमान जी सूर्य देव को गुरु मानते थे। इसलिए सिंह राशि के जातक भी उनके बेहद प्रिय माने जाते हैं। इन लोगों में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता, तेज और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ये जहां भी जाते हैं, अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से सबको आकर्षित करते हैं और समाज में अपना खास मुकाम बनाते हैं।
वृश्चिक राशि भी मंगल ग्रह की ही राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों पर भी हनुमान जी की विशेष कृपा बरकरार रहती है। इनका स्वभाव गहरा, गंभीर और रहस्यपूर्ण होता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से सही निर्णय लेते हैं और अपने काम को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। इसलिए ये करियर और जीवन दोनों में सफलता हासिल करते हैं।
कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। माना जाता है कि शनि देव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए कुंभ राशि के जातकों पर भी बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। ये न्यायप्रिय, बुद्धिमान और समाजहित में सोचने वाले होते हैं। हनुमान जी इन्हें हर प्रकार के भय और बाधाओं से बचाते हैं, जिससे ये समाज में बड़े कार्य कर पाते हैं।
नोट - यह लेख धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय आस्थाओं पर आधारित है। इसकी पुष्टि का दावा नहीं किया जाता। किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।