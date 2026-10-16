धर्म डेस्‍क। मध्‍य प्रदेश के सिवनी के लखनादौन ब्लाक के धूमा में स्थित मां धूमावती मंदिर करीब 5 सदी पुराना है। यहां चार भुजाओं वाली माता काली की प्रचीन प्रतिमा स्थापित है। लोगों का मानना है कि माता की आराधना से धूमा क्षेत्र में दरिद्रता खत्म हो गई है।

वैसे तो इस मंदिर में साल भर भक्तों की कतार माता काली के दर्शन करने के लिएलगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

हर साल यहां श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने पर कलशों की संख्या बढ़ते जा रही है। धूमा के बुजुर्गों का कहना है कि धूमावती मां के पास जो भी पहुंचता है उसकी मनोकामना पूरी होती ही है।

यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंदिर का रिकार्ड किसी भी राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। कुछ साल पहले से सेवा सत्संग समिति में ग्वालियर की राजस्व शाखा में धूमावती देवी के इतिहास (रिकार्ड) के बारे में आवेदन लगाकर जानकारी मांगी थी।