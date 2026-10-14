धर्म डेस्‍क। संस्कारधानी में कुछ दरबार ऐसे हैं, जहां आस्था समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी और गहरी होती जाती है। चारखंबा-मिलौनीगंज स्थित बूढ़ी खेरमाई का दरबार ऐसा ही एक प्राचीन आस्था केंद्र है। यहां कोई परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना लेकर पहुंचता है, तो कोई आरोग्य और मंगल की कामना करता है।

किसी के लिए माता का दरबार पूर्वजों की विरासत है, तो किसी के लिए संकट में संबल और मनोकामना पूरी होने का विश्वास।

शारदीय नवरात्र में घटस्थापना, जवारा रोपण, मनोकामना ज्योति और सामूहिक आरती के बीच मंदिर परिसर भक्ति के रंग में रंग जाता है।

मां के दर्शन के लिए पहुंचते श्रद्धालु बताते हैं कि बूढ़ी खेरमाई केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संजोए विश्वास, पारिवारिक संस्कार और लोकआस्था की जीवंत धरोहर हैं।

इतिहास

चारखंबा स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर को प्राचीन देवी उपासना की परंपरा से जुड़ा माना जाता है।

स्थानीय मान्यताओं और प्रकाशित विवरणों में मंदिर का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना बताया गया है।

इसे गोंडवाना की सांस्कृतिक विरासत और महाकौशल में प्रचलित खेरमाई उपासना परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है।

खेरमाई को ग्रामदेवी के रूप में पूजने की परंपरा जनजातीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है।

समय के साथ बस्तियां बढ़ीं, नगर का विस्तार हुआ, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा बनी रही।

मंदिर के इतिहास से जुड़ी कुछ मान्यताएं इसे प्राचीन राजवंशों और देवी के विभिन्न स्वरूपों की उपासना से जोड़ती हैं।

महत्व

बूढ़ी खेरमाई को मां धूमावती के स्वरूप में भी पूजा जाता है। देवी के इस स्वरूप के प्रति श्रद्धा और साधना की विशिष्ट परंपराएं हैं। भक्तों के लिए माता का दरबार वह स्थान है, जहां वे अपनी व्यथा कह सकते हैं और मन में आशा का दीप जला सकते हैं। यहां बाना अर्पित करने की परंपरा भी विशेष रूप से उल्लेखित की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के चरणों में बाना चढ़ाते हैं। नवरात्र में दर्शन-पूजन के साथ जवारा से जुड़ी परंपराएं भी मंदिर की विशिष्ट पहचान बनती हैं।