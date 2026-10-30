भगवद गीता का एक श्लोक, जो तरक्की के सारे बंद दरवाजे खोल देगा! आपको बस ‘ये’ 3 आदतें छोड़नी होंगी

धर्म डेस्‍क। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, शादी और सही दिशा में कोशिशें ज़रूरी हैं। कई बार आपकी लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलती और टैलेंट और मौके होने के बावजूद इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह कोई ऐसी आदत हो सकती है, जो धीरे-धीरे उसकी समझदारी, रिश्तों और फैसला लेने की क्षमता पर असर डालती है।

श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसी ही तीन आदतों से दूर रहने की सीख दी है। आइए जानते हैं गीता के इस श्लोक का मतलब और ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। गीता का कौन सा श्लोक सफलता की सीख देता है? श्रीमद् भगवद् गीता के 16वें चैप्टर के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण काम, क्रोध और लालच को इंसान के पतन का कारण बताते हैं। यह श्लोक हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और लालच पर कंट्रोल करने की प्रेरणा देता है। श्लोक: त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। काम: क्रोधस्तथा लोभस्तसमादेत्तरयाम् त्यजेत्। मतलब: इच्छा, गुस्सा और लालच खुद को खत्म करने के तीन दरवाज़े हैं। इसलिए इंसान को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक का मैसेज सिर्फ़ धार्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे करियर, पैसे से जुड़े फ़ैसलों और पर्सनल रिश्तों पर भी लागू होता है। 1. काम: सब कुछ पाने की ज़िद से पढ़ें श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं रखना गलत नहीं है, क्योंकि यही इंसान को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। यहीं पर इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इंसान के लिए वो इच्छाएं उसकी कमज़ोरी बनने लगती हैं। ऐसे समय में वह गलत फ़ैसले ले सकता है। इतना ही नहीं, दूसरों से लगातार तुलना करना और सब कुछ तुरंत पाने की चाहत इंसान की नाराज़गी बढ़ा सकती है।