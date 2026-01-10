मेरी खबरें
    Aaj ka Love Rashidal 10 January 2025: रोमांस और प्यार से भरा होगा आज का दिन, कुछ जोड़ों में हो सकती है खट-पट; जानिए कैसा रहेगा आपका Love Life

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 05:59:04 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 06:02:52 AM (IST)
    HighLights

    1. आज कुछ रिश्तों में रोमांस और खुशियां बढ़ सकती हैं
    2. अपने पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा
    3. कुछ छोटी बातों को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है

    धर्म डेस्क, Aaj ka Love Rashidal 10 January 2025: आज का लव राशिफल सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति आज कुछ रिश्तों में रोमांस और खुशियों को बढ़ा सकती है, जबकि कुछ को अपने संबंधों में सावधानी और समझदारी बरतने की आवश्यकता होगी। प्यार, विश्वास और भावनाओं के लिहाज से आज का दिन खास रहने वाला है।

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज कई राशियों को अपने पार्टनर के साथ समय बिताने और रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वहीं कुछ राशियों को छोटी बहस या गलतफहमी से बचना होगा। सही संवाद और धैर्यपूर्वक निर्णय आज आपके प्रेम जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।


    मेष (Aries Love Horoscope Today)

    आज अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है। अच्छा होगा आज किसी भी प्रकार की बहस से बचें। नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है।

    वृषभ (Taurus Love Horoscope Today)

    आज अपनी लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। हालांकि आप बात को संभालने में सफल रहेंगे। आज अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का योग भी बन रहा है। आज का दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ आप इंजॉय करें।

    मिथुन (Gemini Love Horoscope Today)

    आज आपका लव पार्टनर आपसे कुछ बड़ी डिमांड कर सकता है। जिस कारण आपकी जेब पर असर पड़ेगा। आज अपने पार्टनर की इच्छा को पूर्ण करना अच्छा होगा। पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा।

    कर्क (Cancer Love Horoscope Today)

    पार्टनर के साथ आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। आज आप दोनों के बीच चल रहे मतभेद खत्म होंगे। आज अपने मन की बात कह सकते हैं। दिन अच्छा है। आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा।

    सिंह (Leo Love Horoscope Today)

    आज आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है। जिस कारण आपसी मतभेद बढ़ेंगे। आज का दिन संभलकर चलने की आवश्यकता है।

    कन्या (Virgo Love Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप अपने लव पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत करेंगे। आज अपनी पार्टनर के साथ आप घर पर रहकर घर के कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। आज आपका पार्टनर आपके व्यवहार से प्रसन्न नजर आएगा।

    तुला (Libra Love Horoscope Today)

    आज का दिन आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर परेशान हैं। उनके मन में चल रही आशंका को दूर करने का प्रयास करें। आज आपके पार्टनर को आपके साथ की आवश्यकता है। उनके साथ बैठकर बातचीत करें। उन्हें सहारा दें।

    वृश्चिक (Scorpio Love Horoscope Today)

    आज अपने पार्टनर के साथ दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। कुछ छोटी-मोटी नोक-झोंक के साथ आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। आज अपने पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट या उपहार देकर आप उन्हें खुश कर सकते हैं।

    धनु (Sagittarius Love Horoscope Today)

    आज आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है। आपका पार्टनर आपसे अपने संबंध को छोड़ना चाहता है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आज अपने पार्टनर पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदेह रहेगा। अच्छा होगा हर पहलू को समझें।

    मकर (Capricorn Love Horoscope Today)

    आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। खासकर आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा। आप दोनों का अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

    कुंभ (Aquarius Love Horoscope Today)

    आज का दिन शानदार है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज का दिन आपका अच्छा है। अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने में आज आप सफल होंगे। आज आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा। प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन अच्छा है।

    मीन (Pisces Love Horoscope Today)

    आज आप अपनी लव लाइफ में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप दोनों के बीच चल रहा तनाव आज खत्म होगा। साथ ही आप एक नए संबंध की शुरुआत करेंगे। आज अपनी पार्टनर की बातों पर विश्वास करें। उनके साथ आज का दिन आप दोनों के लिए अहम है।

