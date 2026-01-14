मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 14 January 2026: इन राशियों की होगी प्यार में नई शुरुआत, मिलेगा अच्छा पार्टनर; पढ़ें लव राशिफल

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 07:18:37 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 07:18:37 AM (IST)
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    1. कुछ राशियों के लिए प्यार में नई शुरुआत के योग।
    2. समय न देने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।
    3. यात्रा और साथ बिताया समय रिश्ते मजबूत करेगा।

    धर्म डेस्क। आज का लव राशिफल 14 जनवरी 2026 प्रेम संबंधों के लिहाज से खास संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन रिश्तों में मजबूती, नई शुरुआत और यादगार पलों का योग बना रहा है, वहीं कुछ लोगों को संयम और समझदारी से काम लेने की जरूरत है।

    प्रेम जीवन में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव, बातचीत की अहमियत और भरोसे की परीक्षा देखने को मिल सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए दिन निर्णायक हो सकता है।

    जानिए आज का लव राशिफल और समझें अपने रिश्ते की दिशा...

    मेष – आज आपकी लव लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुराने मतभेद दूर होंगे। आज का दिन आप दोनों के लिए खास है। इसे सेलिब्रेट करें।

    वृषभ – आज लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर आपसे कोई उपहार मांग सकता है।

    मिथुन – आज लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा। आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। हंसी-मजाक रहेगा, लेकिन खर्च अधिक हो सकता है।

    कर्क – आज पार्टनर आपसे समय न देने को लेकर नाराज हो सकता है। देर से पहुंचना झगड़े की वजह बन सकता है। पार्टनर को समय दें और उनकी बातों को महत्व दें।

    सिंह – आज पुराने मतभेद भुलाकर नई शुरुआत करने का दिन है। पार्टनर आपकी बातों को समझेगा। पुरानी बातों को लेकर चला आ रहा झगड़ा समाप्त होगा।

    कन्या – आज आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। लंबे समय से चल रहे विचारों पर सहमति मिलेगी। जीवन की नई शुरुआत के योग हैं।

    तुला – आज आप और आपके पार्टनर के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। दिन खुशहाल रहेगा। किसी लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है। साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा।

    वृश्चिक – आज पार्टनर के साथ जीवन से जुड़ा बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पार्टनर दिल की बात साझा करेगा। उनकी भावनाओं को समझें और सहयोग करें।

    धनु – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा। हल्की नोंकझोंक के बावजूद दिन अच्छा बीतेगा। खास पल बिताने के योग हैं।

    मकर – आज लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा नहीं है। पार्टनर आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकता है। संबंध में दूरी महसूस होगी। सोच-समझकर निर्णय लें।

    कुंभ – आज का दिन अनुकूल नहीं है। पार्टनर की कुछ बातें सामने आ सकती हैं, जिससे तालमेल बिगड़ सकता है। आंख बंद कर विश्वास न करें।

    मीन – आज लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा। बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवन से जुड़ा बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य को नई दिशा देगा।


