    Aaj Ka Love Rashifal 15 January 2026: वृषभ और मकर पार्टनर के साथ निकलेंगे घूमने, अच्छा बीतेगा दिन, पढ़ें लव राशिफल

    आज लव लाइफ में मिलेजुले संकेत हैं। कई राशियों के लिए रिश्तों में मधुरता और नई शुरुआत के योग हैं। कुछ को मतभेद, नोकझोंक और भावनात्मक दूरी का सामना करना ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 07:24:33 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 07:24:33 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 15 January 2026: वृषभ और मकर पार्टनर के साथ निकलेंगे घूमने, अच्छा बीतेगा दिन, पढ़ें लव राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, वृश्चिक, मीन के लिए नई शुरुआत के योग।
    2. वृषभ, सिंह, मकर को पार्टनर संग यात्रा का अवसर।
    3. मिथुन, कन्या को वाणी और व्यवहार में संयम रखें।

    धर्म डेस्क। आज 15 जनवरी 2026 का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति कुछ जातकों के रिश्तों में नई शुरुआत और पुराने मतभेदों के अंत के संकेत दे रही है, जबकि कुछ को संवाद और संयम से काम लेने की जरूरत होगी। आज का दिन प्यार में ईमानदारी, भावनाओं की कद्र और आपसी समझ बढ़ाने का अवसर लेकर आया है। जहां कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ यात्रा और मौज-मस्ती करेंगे, वहीं कुछ को रिश्ते बचाने के लिए पहल करनी होगी। जानिए पं. हर्षित शर्मा से आज का लव राशिफल।

    मेष – आज अपने लव पार्टनर के साथ चल रहा पुराना मतभेद खत्म होगा। अपने पार्टनर के साथ आज का दिन आप अच्छा व्यतीत करेंगे। पुरानी बातों को भूलकर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा।


    वृषभ – आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप दोनों कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप एक-दूसरे के प्रति आशान्वित रहेंगे। आपका पार्टनर खुलकर अपने मन की बात आपसे कह सकता है।

    मिथुन – आज पुरानी कुछ बातों को लेकर अपने पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। इस कारण आप दोनों की बातचीत बंद हो सकती है। आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। हालांकि आप अपने पार्टनर को मनाने में सफल होंगे। इसके लिए कोई उपहार देना पड़ सकता है।

    कर्क – आज आपका लव पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर सवाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को संभालकर रखें। आपका पार्टनर आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। सोच-समझकर उत्तर दें। पार्टनर का विश्वास जीतने का प्रयास करें।

    सिंह – आज अपने लव पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। बाहर खान-पान और मौज-मस्ती के साथ दिन व्यतीत होगा। ऐसी कोई बातचीत न करें जिससे पार्टनर का मूड खराब हो।

    कन्या – आज अपने लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा। हालांकि वाणी पर संयम रखना जरूरी है। नहीं तो मतभेद या झगड़ा हो सकता है। पार्टनर को छेड़ने या प्रैंक करने से बचें।

    तुला – लव लाइफ में चल रही परेशानियों से मन अशांत रहेगा। पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है। इससे संबंध और बिगड़ सकते हैं। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पुरानी बातों के लिए सॉरी कहकर नई पहल करें।

    वृश्चिक – आज आपका लव पार्टनर अपने प्रेम का इजहार कर सकता है। पुराने मतभेद खत्म होंगे। आप दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आज का दिन आप दोनों के लिए खास रहेगा।

    धनु – आज का दिन पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा। कुछ बातों पर हल्की नोकझोंक हो सकती है। बावजूद इसके पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा। आप भी अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं।

    मकर – आज लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। खर्च बढ़ सकता है। पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं।

    कुंभ – चल रहे मतभेदों को भूलकर आज नई शुरुआत करें। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। इससे संबंध मजबूत होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा।

    मीन – आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए खास है। पार्टनर आज आपके साथ समय बिताएगा। पुरानी बातों को भूलकर संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। आप दोनों नई शुरुआत करेंगे।

