मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Love Rashifal 18 January 2026: इन राशियों को प्रेम में बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें आज का लव राशिफल

    आज का लव राशिफल रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव दिखाता है। कुछ राशियों के लिए रोमांटिक समय रहेगा, जबकि कुछ को सतर्कता और संयम रखने की सलाह दी गई है। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 07:23:50 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 07:23:50 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 18 January 2026: इन राशियों को प्रेम में बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें आज का लव राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. संवाद से रिश्तों की गलतफहमियां दूर होंगी आज।
    2. कुछ राशियों को प्रेम में सावधानी बरतनी होगी।
    3. रोमांस और नजदीकियां बढ़ने के योग बन रहे हैं।

    धर्म डेस्क। आज 18 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कुछ राशियों के लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा, वहीं कुछ को अपने रिश्तों में सावधानी और समझदारी बरतने की आवश्यकता होगी।

    पार्टनर के साथ संवाद, विश्वास और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा। कहीं नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं तो कहीं पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर, आज का दिन प्रेम जीवन में सीख, समझ और संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर लेकर आया है।


    मेष - आज आपका लव पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा। आज आपके कुछ बातों को पर्सनली अटैचमेंट होने के कारण वह आपसे बड़ा प्रसन्न रहेगा। आज आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा। आज का दिन आप दोनों के लिए अच्छा है।

    वृषभ - आज आपका लव पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा कर सकता है। ऐसे में उन्हें नाराज करने का जोखिम न उठाएं, नहीं तो आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आज अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाकर एंजॉय करना आपके लिए अच्छा रहेगा।

    मिथुन - आज आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा कर सकता है। हालांकि यह झगड़ा नॉर्मल होगा। आपका पार्टनर आपसे अपनी कोई मन की बात मनवाने वाला है। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें। उनकी इच्छा की पूर्ति करें।

    कर्क - आज अपने लव पार्टनर की बातों पर पूर्ण विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कोई बड़ा विश्वासघात कर रहा हो। ऐसे में अपने पार्टनर की बातों को इग्नोर न करें। उन पर नजर रखें तथा सच्चाई की तह तक जाने का प्रयास करें।

    सिंह - आज का दिन आपका लव पार्टनर भावनात्मक तौर से आपके करीब रहेगा। आज आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल होगा। साथ ही आज आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित होगा। आज कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच सकारात्मक स्थिति रहेगी।

    कन्या - आज आपको अपने लव पार्टनर को मनाने के लिए कोई बड़ा गिफ्ट या उपहार देना पड़ सकता है। कुछ बातों को लेकर आपका पार्टनर आपसे नाराज है। हालांकि आपके उपहार को लेकर आपका पार्टनर खुश रहेगा और आप अपने पार्टनर को मनाने में सफल होंगे।

    तुला - आज आपका लव पार्टनर आपसे कोई बड़ा मजाक या प्रैंक कर सकता है। ऐसे में अपने मूड को ऑफ न करें तथा उनके साथ इस पल को इंजॉय करें। यदि आप किसी भी प्रकार की नाराजगी दिखाते हैं तो यह आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है।

    वृश्चिक - आज आपका लव पार्टनर आपसे जबरदस्ती झगड़ा कर सकता है। इसका कारण यह है कि आपका पार्टनर आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। वह चाहता है कि आप उन्हें मनाएं। ऐसे में अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। उनको सम्मान दें और उनके साथ समय व्यतीत करें।

    धनु - आज आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच चल रही पुरानी मतभेद खत्म होंगे। आज आप दोनों के बीच एक सकारात्मक पहल होगी। साथ ही आज का दिन आप दोनों के लिए अच्छा है। आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

    मकर - आज आपका अपने लव पार्टनर से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र के कार्य के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर भावनात्मक तौर से काफी उदास नजर आएगा। आज आपके पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है।

    कुंभ - आज अपने लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आप दोनों के लिए अच्छा है। आज आपकी जेब पर भी असर पड़ने वाला है। आपका पार्टनर आपसे ज्यादा खर्च करवा सकता है। आज आपका पार्टनर भी आपको कोई बड़ा उपहार या गिफ्ट दे सकता है।

    मीन - आज अपने लव पार्टनर के साथ आप कुछ बातों को लेकर झगड़ा कर सकते हैं। हालांकि कुछ देर बाद आप दोनों के बीच स्थिति नॉर्मल होगी। आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.