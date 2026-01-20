Aaj Ka Love Rashifal 20 January 2026: वृषभ, सिंह, धनु के पार्टनर के साथ रहेंगे अच्छे रिश्ते, शानदार बीतेगा दिन

धर्म डेस्क। आज का लव राशिफल प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव और मधुर पलों दोनों का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए आज पार्टनर के साथ यात्रा, प्रेम की अभिव्यक्ति और रिश्तों में मजबूती के योग हैं। वहीं कुछ को मतभेद, नाराजगी और दूरी का सामना करना पड़ सकता है। सही समय पर सही शब्दों का चयन और धैर्य से लिया गया निर्णय रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। वृषभ, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए दिन खास रहने वाला है। मेष, कन्या और मकर को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

मेष - आज आपके अपने लव पार्टनर के साथ मतभेद भर सकते हैं. जिसका नाम आप दोनों के बीच दूरी बढ़ सकती है. आज अपने बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करें. नहीं तो आप दोनों के बीच समस्या और बढ़ सकती है.

बृषभ - आज आपका लव पार्टनर आपका सहयोग देगा. आप दोनों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा. आज का दिन आप दोनों साथ व्यतीत करने वाले हैं. साथ ही साथ आज आप अपने जीवन के लिए अच्छा निर्णय लेने वाले हैं. आप अपने पार्टनर के प्रति अपने प्रेम इजहार कर सकते हैं. मिथुन - आज आपका लव पार्टनर आपसे बड़ा खर्च कर सकता है. जिसका कारण आपकी पॉकेट पर बना असर पड़ने वाला है. आज अपने पार्टनर को नाराज करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा. ऐसी स्थिति में उनका कोई गिफ्ट उपहार देना ही आपके लिए ठीक है.

कर्क - आज आपके लिए पार्टनर के साथ आपके चल रहे विवाद खत्म होंगे. आपका पार्टनर अपनी पुरानी बातों के लिए आपसे माफी मांग सकता है. ऐसे में आप भी आगे बढ़कर पहल करके अपने संबंध को बनाए रख सकते हैं. अपने पार्टनर का सहयोग करें. सिंह - आज आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आप दोनों के बीच आज का दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है. साथ ही साथ आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा होगा. आज आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित होगा. प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन अच्छा है. कन्या - आज अपने लव पार्टनर के साथ आप किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है. जिस कारण कुछ समय के लिए दोनों में मतभेद दूरी बढ़ सकती है. ऐसे में समय का इंतजार करें. ऐसे किसी भी प्रकार की वाणी का दुरुपयोग ना करें. नहीं तो संबंध बिगड़ सकता है. तुला - आज अपने लव पार्टनर के साथ आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का उचित समय है. साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को लेकर कोई बड़ा निर्णय आज ले सकते हैं. आपका पार्टनर आपको अपनी कोई खास बात बता सकता है.

वृश्चिक - आज अपने लव पार्टनर को नाराज करना आपके लिए अच्छा नहीं है. आज ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर आपसे दूरी बढ़ा सकता है. जिस कारण आप परेशान हो सकते हैं. अच्छा होगा अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई उपहार गिफ्ट आदि दे सकते हैं. धनु - आज आपका लव पार्टनर आपसे कोई बड़ी डिमांड कर सकता है. हालांकि उसे पूर्ण करने में आप सफल होंगे. आज आपका पार्टनर आपके व्यवहार से खुश नजर आएगा. आपके साथ समय व्यतीत करेगा. आज का दिन आप दोनों के लिए अच्छा है. मकर - अपने लव पार्टनर के साथ पुराने विवादों को लेकर आज आपकी समस्या और बढ़ सकती है. आप दोनों के बीच टकराव की स्थिति रहेगी. ऐसे में आपके मतभेद और उभर कर सामने आएंगे. ऐसी स्थिति में संबंध को बनाए रखना आपके लिए बड़ा कठिन होगा.