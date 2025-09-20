Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: आज किस राशि के प्रेम जीवन में आएगा रोमांस और किसे झेलनी पड़ेगी तकरार?

धर्म डेस्क। प्यार और रिश्तों में हर दिन नए रंग भरते हैं। आज का दिन आपके रिश्ते के लिए क्या खास लेकर आया है, कहीं रोमांस का तड़का तो कहीं हल्की-फुल्की नोकझोंक? आइए जानते हैं 12 राशियों का लव राशिफल।

मेष - आज आप अपने प्रेम पार्टनर के साथ बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं, लेकिन वाहन और अन्य चीज़ों के उपयोग में सावधानी रखना जरूरी है। आपके लव पार्टनर ऐसी बातों को छुपा सकते हैं जिनके सामने आपसी विश्वास पैदा हो सकता है

वृषभ - आज प्यार के मामले में दिन थोड़ा मुश्किल रहने वाला है; आपके साथी का रुख आपके प्रति नाराज़ हो सकता है. उन्हें मनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत कोशिश और धैर्य की जरूरत पड़ सकती है. बेहतर यही होगा कि आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं ताकि उनके मूड में तुरंत बदलाव आ सके और स्थिति फिर सुधर जाए. मिथुन - आज आपका लव पार्टनर आपको कुछ अच्छी खबर दे सकता है, और आप उनके व्यवहार से आज खुश होंगे. मौसम के अनुसार आज का दिन आपके लिए रोमांटिक बना रहेगा, और पार्टनर का साथ आपको मिलेगा. कर्क - आज आपका साथी आपसे अपनी गलती मान ले सकता है और माफी मांग सकता है, यही ठीक उसी पल की विशेषता है जो रिश्ते को और गहराई देता है। यदि आपके रिश्ते में कुछ हल्का-फुल्का तनाव था, तो उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा।

सिंह - आज आपका पार्टनर प्यार का इजहार आपके सामने कर सकता है। बहुत दिनों से मन में दबी थी वह अनुभूति अब सामने आ सकती है, और यह सुनकर आपका मन खुशी से भर जाएगा। साथी के सुरम्य प्रेम से आपका दिल आनंदित होगा। कन्या - आज आपका साथी आपको एक खास तोहफा दे सकता है, और साथ ही आपका पार्टनर बनने के लिए सहमति व्यक्त कर सकता है, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है और आनंद से भरा रहेगा. तुला - आज आपके और आपके साथी के बीच कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए योजना बन सकती है, लेकिन एक बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद उभर सकता है। ऐसे मौके पर सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, धैर्य और वाणी पर नियंत्रण रखना। गलतफहमी बढ़ने से पहले ही शांत बने रहें और संवाद को सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक ढंग से रखें वृश्चिक - आज के मौसम के मुताबिक आपके पार्टनर के साथ आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है. आप दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं. साथी के साथ बारिश का पूरी तरह आनंद उठाएंगे. प्रेम-प्रसंग के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है.