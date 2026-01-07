मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 7 January 2026: कर्क को रिश्ते में मिल सकता है धोखा, रहें सावधान; पढ़ें आज का लव राशिफल

    07 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों में मिलेजुले संकेत दे रहा है। कुछ राशियों में मतभेद और नोकझोंक के योग हैं, तो कई के लिए प्रेम, विश्वास और नए ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 07:15:00 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 08:06:28 AM (IST)
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, सिंह को मतभेद सुलझाने के लिए संवाद जरूरी।
    2. वृषभ, कन्या के लिए रोमांटिक और यादगार दिन।
    3. कर्क को रिश्तों में धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता।

    धर्म डेस्क। नए दिन की शुरुआत प्रेम और रिश्तों से जुड़ी उम्मीदों के साथ होती है। लव राशिफल आपके रिश्तों की दिशा, भावनात्मक स्थिति और पार्टनर के साथ तालमेल को समझने में मदद करता है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए प्यार में नई खुशियां लाएगा, तो कुछ को सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। कहीं संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे, तो कहीं गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है।

    अगर आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं या रिश्ते में चल रही उलझनों का समाधान चाहते हैं, तो आज का लव राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

    मेष – आज अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपस में झगड़ा हो सकता है। जिस कारण आप और आपका पार्टनर कुछ समय के लिए दूरियां बना सकते हैं। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आपको ही अच्छा गिफ्ट या तोहफा दे सकते हैं।


    बृषभ – आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आज का दिन आप दोनों के लिए खास है। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका पार्टनर आप पर मेहरबान रहेगा।

    मिथुन – आज का दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यतीत होगा। हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी अनुचित बातचीत न करें जिससे आपके पार्टनर और आपके बीच रिलेशनशिप खराब हो। पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करें।

    कर्क – आज अपने लव पार्टनर की बातों पर यकीन करना आपको बड़े धोखे में डाल सकता है। आपका पार्टनर आपको गुमराह कर रहा है। अच्छा होगा अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। व्यर्थ के रिश्ते से दूरी अच्छी है।

    सिंह – आज अपने लव पार्टनर से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। खासकर आपका पार्टनर आपके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकता है। जिस कारण आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। अपने संबंध को बचाने के लिए बातचीत करें।

    कन्या – आज का दिन शानदार है। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा। आज आप अपने मन की बात पार्टनर से कह सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है।

    तुला – आज अपने पार्टनर से कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर को मनाने में सफल होंगे। छोटी-मोटी तकरार के साथ दिन अच्छा व्यतीत होगा।

    वृश्चिक – आज आपका पार्टनर आपके साथ कुछ प्रैंक कर सकता है। जिस कारण आपका मूड ऑफ हो सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को संभालकर रखें। कोई अनुचित बातचीत न करें, वरना तनाव बढ़ सकता है।

    धनु – आज आप और आपका पार्टनर संबंध मजबूत करने के लिए नया कदम उठा सकते हैं। परिवार से मतभेद के बावजूद पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप दोनों जीवन से जुड़ा बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दिन अच्छा है।

    मकर – आज लव पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोंकझोंक के साथ दिन अच्छा रहेगा। आप साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। आज आपकी जेब पर असर पड़ेगा। पार्टनर आपसे बड़ी रकम खर्च करवा सकता है।

    कुंभ – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। लव पार्टनर अपने मन की बात आपसे कह सकता है। आपका संबंध नई दिशा की ओर बढ़ेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बन सकता है। नए साल में बड़ी सौगात मिलेगी।

    मीन – आज अपने लव पार्टनर से किसी भी प्रकार का मजाक करना हानिकारक हो सकता है। पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। दिन खराब न करें। किसी अच्छी जगह जाएं। आप दोनों आज का दिन अच्छा व्यतीत करेंगे।

