    Aaj Ka Love Rashifal 9 December 2025: व्यापार में होगा लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

    आज प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कई राशि वालों के लिए गलतफहमियां दूर होंगी और रोमांस बढ़ेगा। कुछ को अपने पार्टनर को मनाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। प्रेम प्रस्ताव के लिए दिन शुभ है, लेकिन मजाक, गुस्सा और भावनाओं की अनदेखी रिश्ते बिगाड़ सकती है। समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:09:54 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:09:54 AM (IST)
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी आज।
    2. पार्टनर को मनाने में मेहनत, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर।
    3. प्रेम प्रस्ताव और बड़े रिश्ते के निर्णय के लिए शुभ।

    धर्म डेस्क। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए कई उतार-चढ़ाव लेकर आया है। जिन राशियों में पिछले कुछ समय से रिश्तों में दूरियां थीं, उनके बीच आज गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव पार्टनर के साथ नए फैसले लेकर रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं।

    किसी को आज अपने साथी से प्यार भरा सरप्राइज मिल सकता है, तो कुछ को अपने पार्टनर को मनाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम प्रस्ताव के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अहंकार, गुस्सा और पुराने मुद्दे रिश्ते में बाधा बन सकते हैं। आज बातचीत और समझदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे।


    मेष

    आज अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है आज आपका साथी आपसे खर्च कर सकता है अपनी जेब टाइट रखें अपने साथी को इंप्रेस करने का आज अच्छा मौका है

    बृषभ

    आज अपने पार्टनर के साथ पुरानी बातों मतभेदों को दूर करने में आप सफल होंगे आप दोनों के बीच चल रही मैसेज स्टैंडिंग खत्म होगी आपका साथी आपकी बातों को महत्व देगा पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते में आगे बढ़े

    मिथुन

    आज का दिन अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद होने के कारण आपका मन अशांत रहेगा आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकाले

    कर्क

    आज आपका पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर नाराज हो सकता है आपके पार्टनर की शिकायत आप का समय देना ना होगा अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें वह उन्हें मनाने के लिए कोई गिफ्ट आदि आप दे सकते हैं

    सिंह

    आज आपका अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर नोंकझोंक को सकती है अपने पार्टनर को मनाने के लिए आज आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी हालांकि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे

    कन्या

    आज का दिन अच्छा है अपने पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं साथी आज आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से कह सकते हैं दिन अनुकूल है आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है

    तुला

    आज अपने लव पार्टनर के साथ तो आप कोई अपनी लाइफ को लेकर बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपका पार्टनर आपका डिसीजन में सहयोगी होगा आज अपने पार्टनर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है

    वृश्चिक

    अपने लव पार्टनर से चल रहे पुराने मतभेद खत्म करने में आज आप सफल होंगे आप दोनों के बीच अच्छा संबंध होगा अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है साथ ही आपका पार्टनर आपसे खर्च करवा सकता है

    धनु

    आज अपने पार्टनर के साथ आपको किसी प्रकार का प्रैंक मजाक ना करें नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है और आप दोनों के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं

    मकर

    अपने लव पार्टनर के साथ आज अपने संबंध को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं आपका पार्टनर आपके लिए सकारात्मक संकेत देगा अपने पार्टनर से आज आप अपने मन की बात कह सकते हैं

    कुंभ

    आज आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है जिस कारण उनका मानना आपको बड़ा मुश्किल हो सकता है अपने पार्टनर को मनाने के लिए आप कोई गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं साथ ही किसी लंबी यात्रा पर आप दोनों जा सकते हैं

    मीन

    आज का दिन अच्छा है आप अपने लव पार्टनर से अपने मन की बात अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं आपका पार्टनर आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखेगा अपने पार्टनर के साथ आप अपने हर बात को शेयर कर सकते हैं आपका पार्टनर भावुक है आपकी बातों को महत्व देगा।

