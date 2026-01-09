मेरी खबरें
    आज का लव राशिफल बताता है कि कई राशियों के लिए प्रेम संबंधों में सुधार और नई शुरुआत के योग हैं। कुछ राशियों को विवाद, गलतफहमी और भावनात्मक तनाव से सावध ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 07:29:27 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 07:29:27 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 9 January 2025: इन राशियों के लिए रूठे पार्टनर को मनाने का अच्छा अवसर, पढ़ें आज का राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी राशियों के लिए मिलाजुला होगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. प्रेम जीवन में आज संवाद और समझदारी सबसे जरूरी
    2. कुछ राशियों में मनमुटाव, संभलकर व्यवहार आवश्यक
    3. रूठे पार्टनर को मनाने का अच्छा अवसर मिलेगा

    धर्म डेस्क। 09 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए प्रेम में नई शुरुआत, मनमुटाव दूर करने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ राशियों को वाणी, व्यवहार और भावनाओं पर संयम रखने की जरूरत है। बातचीत की कमी, गलतफहमियां और अपेक्षाएं आज रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि समय रहते संवाद किया जाए तो बिगड़ते रिश्ते भी संभल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन प्रेम जीवन में समझदारी, धैर्य और पहल की परीक्षा लेने वाला रहेगा।

    मेष – आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। दिन अच्छा है। अपने लव पार्टनर के साथ आज आप अपने मन की बात कह सकते हैं।


    वृषभ – आज आपका लव पार्टनर आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। बहुत दिनों से जिस बात की आशंका आपके मन में थी, वह आज सच हो सकती है। संभलकर रहने की आवश्यकता है। पार्टनर से किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।

    मिथुन – आज अपने लव पार्टनर से कुछ बातों को छुपाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी दूसरे के द्वारा उन बातों का पता चलने से मतभेद बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा कि बैठकर बातचीत करें और संबंध सुधारें।

    कर्क – आज अपने लव पार्टनर के साथ पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका पार्टनर भावनात्मक है। लंबे समय से चली आ रही दूरी आज खत्म होगी। पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा। बातचीत की पहल कर सकते हैं।

    सिंह – आज आपका लव पार्टनर आपसे हंसी-मजाक या कोई बड़ा प्रैंक कर सकता है। उनकी किसी भी बात का बुरा न मानें। आज का दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ हंसी-खुशी में समय बीतेगा।

    कन्या – आज का दिन आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। आपका लव पार्टनर आपसे कोई बड़ी मांग कर सकता है। इससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि आप उनकी इच्छा पूरी कर पाएंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा।

    तुला – आज रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए दिन अच्छा है। कोई गिफ्ट देकर या शॉपिंग कराकर मना सकते हैं। आज का दिन लकी है। यदि कुछ समय से बातचीत नहीं हो रही है तो पहल करने के लिए दिन अनुकूल है।

    वृश्चिक – आज आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर नाराज हो सकता है। पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहता है। बेहतर होगा उन्हें समय दें और मन की बात समझें। नकारात्मकता से बचें। संभलकर चलने की आवश्यकता है।

    धनु – आज अपने लव पार्टनर से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। हालांकि आप उन्हें मनाने में सफल रहेंगे। आप दोनों के बीच चल रही नकारात्मकता आज खत्म होगी। पार्टनर आपका साथ महसूस करेगा।

    मकर – आज आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। संबंध को नया मोड़ दे सकते हैं। बैठकर खुलकर बातचीत करें। आज आपका रिश्ता और मजबूत होगा।

    कुंभ – आज लव लाइफ में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। पार्टनर के साथ अनबन खत्म होगी। सॉरी बोलकर बात संभाल सकते हैं। हिचकिचाहट न रखें। पहल करने से न डरें। दिन अच्छा है।

    मीन – आज लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। ऐसी बातचीत से बचें जिससे रिश्ते बिगड़ें। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ समय एंजॉय करेंगे।

