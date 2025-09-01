मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 1 September 2025: सोमवार को मेष, वृषभ व कन्या सहित इन राशियों होगा लाभ, पढ़िए दैनिक राशिफल

    सितंबर का पहला दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आया है। कुछ को मान-सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा, तो कुछ को विवाद, स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। संयम, धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेना ही आज सभी राशियों के लिए सबसे बेहतर उपाय रहेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 07:12:06 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:16:31 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-वृषभ को मान-सम्मान और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे।
    2. मिथुन-कर्क को यात्रा, विवाद और स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी।
    3. सिंह-कन्या को नए कार्य और व्यापार में लाभ होगा।

    धर्म डेस्क। सितंबर के पहले दिन का आरंभ हर राशि के लिए अलग-अलग संभावनाओं और चुनौतियों के साथ हो रहा है। कहीं मान-सम्मान और आर्थिक लाभ की वर्षा होगी, तो कहीं शत्रुओं से सावधानी बरतने की चेतावनी भी है।

    कई राशियों के लिए यह दिन नए अवसरों और योजनाओं की शुरुआत का मार्ग खोलेगा, वहीं कुछ जातकों को विवाद, असहजता और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    ग्रह-नक्षत्रों की चाल यह संकेत दे रही है कि आज संयम और धैर्य बनाए रखना सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं, आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है।

    मेष - आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और फायदा मंद रहेगा. आप मान-सम्मान की ऊंचाइयों को छुएंगे और लोगों के बीच आप की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार और व्यवसाय में नए आय के स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

    रिश्तों में आपको सहयोग और साथ मिलेगी, जो आपके दिल को संतोष देगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगें. घर में मंगलमय अवसर या मांगलिक कार्यक्रम सम्पन्न होंगे, जिससे वातावरण सुख और शांति से भरा रहेगा.

    वृषभ - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. दिनभर आप पुराने झगड़ों और विवादों से दूरी बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा सुधरेगी।

    किसी खास व्यक्ति से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा. न्यायालय के पक्ष में भी झुकाव बना रहेगा और आप सही मार्ग अपनाकर विजय हासिल कर सकते हैं। शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है।

    मिथुन - आज आप यात्राओं के समय सावधानी बरतें, वाहन चलाने से बचें, खान-पान पर विशेष ध्यान दें, जिससे स्वास्थ्य खराब न हो। किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें और व्यापार आदि में साझेदारी करते समय नुकसान उठाने की संभावना को ध्यान में रखें, बड़े लेन-देन के बारे में सोच-समझकर कार्रवाई करें।

    कर्क - आज आपको भितरघात या वाद-विवाद से बचना चाहिए। पूर्व का कोई पुराना झगड़ा फिर से उजागर हो सकता है, जिससे व्यापार में नुकसान हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें; किसी षडयंत्र में फंसने की संभावना भी बन सकती है। बेहतर यही होगा कि इस समय को शांति से निकालें। यात्रा के दौरान वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना अधिक है।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और नई गतिविधियों की शुरुआत करने के लिये उपयुक्त अवसर लेकर आएगा. आपको नयी जिम्मेदारियाँ या किसी नया कार्य मिलने की संभावना है, साथ ही यदि आप चाहें तो नया वाहन भी खरीद सकते हैं। परिवार वालों के साथ आपका संबंध मधुर और मजबूत रहेगा, और उनका सम्मान आपके लिए एक मजबूत सहारा बनेगा।

    कन्या - आपको अपने व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, वाद-विवाद से दूरी बनाए रखिए तो बेहतर है। पुराना फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं। साथ ही व्यापार आदि क्षेत्रों में नया निवेश करने के अवसर भी उठेंगे।

    तुला - यह दिन आपको कार्य के क्षेत्र में कई चुनौतियां दे सकता है। सामने आने वाले समय में आपको अपने काम में कुछ अड़चनें महसूुस होंगी, जो सफलता प्राप्त करने में बाधा डाल सकती हैं। विरोधी या प्रतिस्पर्धी लोग आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. किसी विषय को लेकर आप और आपके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगने की संभावना भी बनेगी।

    वृश्चिक - आज के इस दिन को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाते समय लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करें, ताकि रास्ते में अनावश्यक खतरे से बचा जा सके। कारोबार-व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें और किसी भी नई साझेदारी या बड़े लेनदेन से भी बचना उचित रहेगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए सोच-विचार कर बातचीत करें और शांत रहे।

    धनु - यह दिन आपका पुराना रुका हुआ काम पूरे होने से मन खुश रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपके जीवन में नई योजनाओं की शुरुआत संभव दिखेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य सरल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपने आप पर ध्यान दें। उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं।

    मकर - आज का दिन आपके मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आप चाहें तो कुछ भी नया खरीद सकते हैं, पर जोर अधिकतर अपेक्षा और संकल्प पर रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच मांगलिक कार्यक्रम बनने के संकेत हैं, जो सामाजिक और पारिवारिक खुशियों को बढ़ाएंगे।

    धार्मिक यात्रा या कदमों की योजना बन सकती है, जिससे अध्यात्मिक प्रसन्नता मिलेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। मेहनत और धैर्य के साथ किए गए प्रयास सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी शुभ समाचार मिल सकते हैं।

    कुंभ - यह दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज़ से ठीक नहीं रहेगा; मन अस्वस्थ और अशांत रहेगा। घर परिवार में मतभेद उभर सकते हैं और किसी नए काम की रूपरेखा बनते-बनते बिगड़ने की संभावनाएं होंगी। संभव है कि किसी अपने की दुखद खबर मिल जाए। आज किसी भी नया कार्य शुरू करने से बचना उचित रहेगा, और बड़े साझेदारी या अनुबंधों से जुड़े फैसलों के लिए भी यह समय उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

    मीन - आज आपका मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। अपनी बातों पर संयम बनाए रखें ताकि किसी बृहद विवाद का सामना न करना पड़े। हो सकता है कि आसपास के लोगों के साथ थोड़ा तनाव बने और अपनों से अपमानजनक व्यवहार या प्रतिक्रिया का अनुभव हो। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। अचानक नुकसान उठाने जैसी स्थिति बन सकती है, खासकर व्यापार से जुड़े फैसलों में। परिवार और साथी से टकराव की स्थितियां भी बन सकती हैं।

