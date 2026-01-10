Aaj ka Rashifal 10 January 2026: कोई नए काम में कर सकता है इंवेस्ट, तो किसी की बढ़ेगी परेशानियां; जानिए कैसा रहेगा आपका दिन

धर्म डेस्क, Aaj ka Rashifal 10 January 2026: ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आज का दिन हर इंसान के लिए कुछ खास और अलग होने वाला है। कुछ राशि के जाकतों के लिए शनिवार का यह दिन शुभ फलदायी है, वहीं कुछ के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है। सतर्कता और संयम बरतते हुए आज के दिन को अच्छे से गुजारने की आवश्यकता है।

कुछ जातक आज किसी नए काम की शुरूआत कर सकते हैं, जो भविष्य में उन्हें बेहतर फल देगा। किसी के पूराने रूके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। पढ़िए अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल।

मेष (Aries Horoscope Today) आज आपके लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परिवार में देखने को मिलेगी। आज के दिन आप कोई नया कार्य शुरू न करें। लंबी यात्रा पर जाते समय वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। परिवार में आज कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। आज आर्थिक तौर से आपको किसी से मदद लेना पड़ सकती है। वृषभ (Taurus Horoscope Today) आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मन में आध्यात्मिक चिंतन रहेगा। आज आप परिवार के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है।

मिथुन (Gemini Horoscope Today) आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपके नए मित्रों से मुलाकात होगी। नए संबंध स्थापित होंगे। कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ की स्थिति बनेगी। आर्थिक तौर से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज वाणी का सदुपयोग करके आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कर्क (Cancer Horoscope Today) आज आपका कोई बहुत पुराना कार्य, जो रुका हुआ है, उसके पूर्ण होने के अवसर हैं, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक तौर से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ के योग बनेंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन पदोन्नति वाला रहेगा। सिंह (Leo Horoscope Today) आज आप किसी कार्य को लेकर अत्यधिक चिंतित नजर आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज अपने कार्य को लेकर आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप अपने विरोधियों से सतर्क रहें। अपने निजी कार्यों की जानकारी किसी को न दें, नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। कन्या (Virgo Horoscope Today) आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज नए लोगों से जुड़ना होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक है। आज आप पुराने कर्ज से मुक्ति पाएंगे। आज के दिन आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। घर में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

तुला (Libra Horoscope Today) आज का दिन आप किसी नए कार्य में बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आप किसी कार्य के प्रति उत्साहित नजर आएंगे। मन में हर्ष रहेगा। परिवार के साथ आज का दिन सुखद है। आज अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today) आज का दिन आपके लिए सामान्यता ठीक-ठाक रहेगा। आज आप कोई बड़ा डिसीजन अपने कार्य क्षेत्र में न लें। किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आज आपके लिए हानिकारक रहेगा। आज आप अपने लाइफ पार्टनर से यदि सलाह लेते हैं, तो आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धनु (Sagittarius Horoscope Today) आज का दिन आपके लिए सामान्यता ठीक-ठाक रहेगा। आज परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। आज आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज व्यर्थ के विवादों से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा।