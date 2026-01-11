Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: मेष, मिथुन और तुला को मिलेंगे नए अवसर, होगा लाभ; पढ़ें अपनी राशि का हाल

धर्म डेस्क। आज का राशिफल दिनांक 11 जनवरी 2026 सभी 12 राशियों के जातकों के लिए दिनभर की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का संकेत देता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आज का दिन कहीं मेहनत के बाद सफलता दिलाने वाला है तो कहीं सतर्कता बरतने की सलाह देता है।

नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े योग आज के राशिफल में बताए गए हैं। कुछ राशियों के लिए नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, वहीं कुछ को खर्च और विवाद से बचने की आवश्यकता है। पढ़ें पं. हर्षित शर्मा द्वारा तैयार आज का विस्तृत राशिफल।

मेष – आज आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आज विरोधी सक्रिय होंगे। आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अपनी सूझबूझ से आज अपना कार्य करने में सफल होंगे। व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी। आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है। आज आपके कार्यक्षेत्र में कोई नया दायित्व दिया जा सकता है। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वृषभ – आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक तौर से आज व्यर्थ के खर्चों से अपने को बचाएं। आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं। आज वाणी संबंधी विवाद से दूर रहें।

मिथुन – आज का दिन आपके लिए सफलतादायक रहेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। आज अपने कार्य के प्रति आपके मन में उत्साह रहेगा। आर्थिक तौर से आज कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। कर्क – आज का दिन आपके लिए सामान्य ठीक है। हालांकि अपने कार्यक्षेत्र में आपको संभलकर रहने की आवश्यकता है। आज अपने गोपनीय बातों को किसी से साझा न करें। कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति रहेगी। आज अपने सहयोगी लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। विवाद की स्थिति से दूर रहें। मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट रह सकती है। सिंह – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। हालांकि आज आप मानसिक तौर से कुछ बातों को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोगी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक तौर से आज आप बैंक संबंधी कर्ज ले सकते हैं। परिवार में लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कन्या – आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आज आप किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें। किसी को बड़ा कर्ज देना आज आपके लिए मुसीबत में डाल सकता है। आज आप मौसम के हिसाब से घर पर ही रहें। कहीं बाहर की यात्रा पर जाने से बचें। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

तुला – आज का दिन आपका शानदार है। आज आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। आज नए लोगों से जुड़ना होगा। आज आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे। आज पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा झगड़ा खत्म होगा। परिवार के लोगों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है। वृश्चिक – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज कोई सम्मान प्राप्त होगा। आज परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। साथी आज आपके विचारों की सराहना करेंगे। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। धनु – आज का दिन आपको अपने जीवनसाथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान करेगा। आज परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक है। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। आज पारिवारिक मतभेदों को भुलाकर आप और आपका परिवार एक नई शुरुआत करेंगे। आज अपने व्यवहार से आप बिगड़े हुए कार्य भी बनाने में सफल होंगे।