मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 12 January 2026: कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगा धन लाभ; पढ़ें आज का राशिफल

    12 जनवरी 2026 का राशिफल बताता है कि आज कुछ राशियों को सफलता और लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को कार्य, स्वास्थ्य और धन के मामलों में सतर्क रहना होगा। ग्रहों का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 07:04:57 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 07:04:57 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 12 January 2026: कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगा धन लाभ; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन शुभ।
    2. मेष और मीन राशि वालों को बाधाओं का सामना।
    3. स्वास्थ्य को लेकर वृषभ और मकर रहें सतर्क।

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल 12 जनवरी 2026, पं. हर्षित शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और उन्नति के संकेत दे रहा है, वहीं कुछ को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कार्यक्षेत्र, व्यापार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर ग्रहों का मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां सिंह, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, वहीं मेष, मीन और वृषभ राशि वालों को धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता होगी।

    मेष – आज अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आपको सफलता मिलने में संदेह है। आज आपके बनते हुए कार्य में अड़चन आ सकती हैं, जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति आज सामान्य रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन सामान्य है। परिवार में लोग आपके प्रति नकारात्मक विचार रखेंगे।


    वृषभ – आज का दिन आपके लिए ठीक है। हालांकि आज आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है। कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी। आर्थिक तौर से आज व्यर्थ के खर्चों से बचें, नहीं तो आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं।

    मिथुन – आज आपका मन अशांत रहेगा। कुछ पुराने विवादों को लेकर आप आज परेशानी का सामना करेंगे। हालांकि अपनी सूझबूझ से आप इन समस्याओं को हल करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आज आर्थिक लाभ की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज पारिवारिक लोगों के साथ रहने का अवसर मिलेगा।

    कर्क – आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो आज कार्य शुरू कर सकते हैं। आज का दिन शानदार है। आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। किसी बड़ी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर हैं। हार्दिक तौर से आज का दिन शानदार है। मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके कार्य में आपके जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

    सिंह – आज का दिन आपके लिए शानदार है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही आज किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। आज आप नए कार्यों का निर्णय ले सकते हैं, जो आगामी समय में आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में आज आपका कद बढ़ेगा। न्यायालय पक्ष में चल रहे विवाद में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय आदि की स्थिति अच्छी रहने वाली है। आर्थिक तौर से आज का दिन शानदार है।

    कन्या – आज का दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान की संभावना है। आज कार्यक्षेत्र में आपके पार्टनरों से विवाद हो सकता है, जिस कारण कार्य बिगड़ सकता है। आज संभलकर रहने की आवश्यकता है। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। आज आप किसी बड़े कर्ज से मुक्त होंगे।

    तुला – आज आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का समाधान निकालने में आप सफल होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार की दृष्टि से कई बड़े निर्णय आज आप ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक है। आज यात्रा आदि पर जाते समय वाहन का उपयोग संभलकर करें। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा झगड़ा खत्म होगा।

    वृश्चिक – आज का दिन शानदार है। आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर हैं। आज किसी विशिष्ट लोगों से मुलाकात होगी। साथ ही आज आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में निवेश कर सकते हैं। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। साथ ही आपको आज नई दिशा प्राप्त होगी।

    धनु – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आज का दिन अच्छा है। उन्नति के अवसर बनेंगे। साथ ही नए आर्थिक रास्ते प्राप्त होंगे। आज किसी पुराने परिचित से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। कहीं रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में नए लोगों के जुड़ने से विस्तार होगा, जिससे लाभ के योग निर्मित होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा।

    मकर – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आप समय दे पाएंगे। आज कुछ निजी कार्यों को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक है। आज किसी को बड़ी राशि उधार देने से पहले सोच-विचार करें, नहीं तो धनराशि उलझ सकती है। आज कार्यक्षेत्र में लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे।

    कुंभ – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपके निर्णय सफल होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन न करें।

    मीन – आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक है। हालांकि आज यात्रा आदि पर जाते समय वाहन का उपयोग संभलकर करें। कार्यक्षेत्र में आज लोग आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद से दूर रहें। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत सोच-विचार कर करें। किसी पर अत्यधिक विश्वास करके कोई बड़ा निर्णय लेना आज आपके लिए ठीक नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.