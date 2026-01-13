मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 13 January 2026: मंगलवार को इन राशियों की मेहनत होगी सफल, चमकेगी किस्मत; पढ़ें आज का राशिफल

    13 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए मेहनत और संघर्ष वाला रहेगा, जबकि कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में लाभ के संकेत मिलेंगे। स्वा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 07:11:14 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 07:11:14 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 13 January 2026: मंगलवार को इन राशियों की मेहनत होगी सफल, चमकेगी किस्मत; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कुछ राशियों को मेहनत के बाद मिलेगी सफलता।
    2. व्यापार और निवेश में नए अवसर बनेंगे।
    3. स्वास्थ्य को लेकर कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा।

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल 13 जनवरी 2026, मंगलवार को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर खास असर डाल रही है। आज का दिन किसी के लिए मेहनत और संघर्ष से भरा है, तो किसी के लिए सफलता, धन लाभ और नए अवसर लेकर आया है। करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति को लेकर आज कई अहम संकेत मिल रहे हैं। कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि कुछ के लिए दिन उत्साह और उन्नति से भरा रहेगा।

    जानिए पं. हर्षित शर्मा द्वारा तैयार किया गया आज का विस्तृत राशिफल और समझें दिन की सही दिशा।

    मेष - आज का दिन आपके लिए अत्यधिक परिश्रम भरा रहेगा। आज आपको नए कार्यों के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। कार्य क्षेत्र में आज आपके कार्य को बिगड़ने के लिए आपके अपने लोग ही प्रयासरत होंगे। आज का दिन व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक मुस्कान की संभावना है। आज पारिवारिक कार्यों को लेकर मन में चिंता रहेगी।


    बृषभ - आज का दिन आपके लिए सामान्यता ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परिवार में देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में आज अत्यधिक परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ठीक है। व्यर्थ के खर्चों से खुद को बचाएं। आज आप नए कार्य को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन अच्छा है।

    मिथुन - आज का दिन आपके लिए शानदार है। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत हैं। आज आप कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आज का दिन आप एक नई पार्टनरशिप के भागीदार होंगे। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपके सम्मान में वृद्धि होगी।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप अपने किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। व्यापार में स्थिति लाभकारी रहेगी। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ के योग हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद खत्म होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपके कार्यक्षेत्र में किसी नवीन दायित्व पर चयनित किया जा सकता है। आज आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। आर्थिक तौर से आज लाभ के योग हैं। आज किसी पुराने विवाद के सामने आने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। हालांकि समस्याओं को सुलझाने में आप सफल होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

    कन्या - आज कार्य के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक है। एक नई ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आज कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा।

    तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप अपने कार्य में सफल होंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत होगी। आज का दिन आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा। आज नए लोगों से जुड़ना होगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में बड़े निवेश के योग बन रहे हैं, जिससे आगामी समय में लाभ की प्राप्ति होगी। आज वाणी का सदुपयोग करके आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप किसी कार्य को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक तौर से आज का दिन व्यर्थ के खर्चों से बचने का है। परिवार के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे। पत्नी बच्चों के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं।

    धनु - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ-साथ न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आज आपको असफलता हाथ लगेगी। जिस कारण निराशा होगी। आर्थिक तौर से आज व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा। परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी।

    मकर - आज का दिन आपके लिए ठीक है। कार्य के प्रति उत्साह नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आज अच्छे लोगों से मिलना होगा, जिस कारण कार्य क्षेत्र में नए विस्तार की योजना बनेगी। व्यापार में स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक तौर से आज बड़े निर्णय आप लेंगे, जो सफल होंगे। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए शानदार है। घर में मेहमानों का आना लगा रहेगा। आज व्यापार व्यवसाय में आपको किसी बड़ी योजना का साथी बन सकते हैं, जिससे लाभ अर्जित होगा। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। नए वाहन और भवन खरीदने के योग बन रहे हैं। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है।

    मीन - आज का दिन आपके लिए शानदार है। आज नए कार्यों को लेकर मन में उत्साह नजर आएगा। साथ ही पुराने लोगों के साथ मिलकर आज आप अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी। आज पुराने विवादों से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.