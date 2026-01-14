मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 14 January 2026: मकर संक्रांति पर मिथुन और तुला कार्यक्षेत्र में मिलेगा लाभ, पदोन्नति के आसार; पढ़ें आज का राशिफल

    14 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को करियर, धन और सम्मान में लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, विवाद ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 07:12:09 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 07:12:09 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 14 January 2026: मकर संक्रांति पर मिथुन और तुला कार्यक्षेत्र में मिलेगा लाभ, पदोन्नति के आसार; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का दिन सभी राशियों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, सिंह, मीन के लिए करियर और धन लाभ।
    2. कर्क, वृश्चिक, धनु को विवाद और तनाव से बचना।
    3. मिथुन, तुला को पदोन्नति और सम्मान मिलने के योग।

    धर्म डेस्क। 14 जनवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आया है। आज का राशिफल करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों, नए अवसरों और खुशखबरी से भरा रहेगा, वहीं कुछ को विवाद, तनाव और खर्चों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

    नौकरीपेशा, व्यापारी और विद्यार्थी सभी के लिए ग्रहों की चाल असर डालेगी। ऐसे में आज के दिन सही निर्णय लेना, वाणी और व्यवहार में संयम रखना तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ना लाभकारी साबित हो सकता है।

    मेष - आज आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप नए लोगों से मिलकर एक नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक तौर से आज का दिन शानदार है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है।


    बृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आज आप अपने निजी कार्य से किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के साथ आज समय व्यतीत करना संभव नहीं है। आज आप अपने किसी खास दोस्त से मिल सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।

    मिथुन - आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज आप किसी विशेष कार्य के लिए चयनित किए जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज पुराने विवादों को लेकर आप परेशान रहेंगे। परिवार में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि आज आपको बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। वाणी पर संयम रखें। विवादों से दूर रहें।

    सिंह - आज आपके लिए कोई विशेष उपहार या खुशखबरी मिलने वाली है। आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिससे लाभ के योग बनेंगे। आज बड़े निवेश का योग है। प्रॉपर्टी आदि कार्यों में निवेश करके बड़ा धन अर्जित कर सकते हैं। आज आप परिवार का सपोर्ट प्राप्त करेंगे।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार के साथ आज लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग बन सकते हैं। आज मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के द्वारा लाभ अर्जित होगा। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है।

    तुला - आज के दिन आप एक नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा है। आपके सहयोगी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज बड़ी सफलता प्राप्त होगी। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में देखने को मिलेगी। आज कार्यक्षेत्र में भी अपने लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं, जिस कारण आर्थिक नुकसान की संभावना है। आज न्यायालय पक्ष में चल रहे विवाद आपको परेशानी दे सकते हैं।

    धनु - आज आप अपने कार्य को लेकर काफी परेशान नजर आएंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आज किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आर्थिक तौर से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। आज किसी से आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों से पुराने विवाद के कारण मतभेद हो सकते हैं।

    मकर - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आर्थिक तौर से लाभ के योग हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना पर काम हो सकता है। आज अच्छे लोगों से मिलना होगा। साथ ही परिवार के लोगों का सपोर्ट हर क्षेत्र में प्राप्त होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा।

    कुंभ - आज आप किसी पुराने विवाद को लेकर समस्या में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में चल रहे विवाद आज आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद से दूर रहें। साथ ही आपके साथ काम कर रहे लोगों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है। आज परिवार में चल रहे मतभेद खत्म करने में आप सफल होंगे। आज यात्रा आदि के कार्य को स्थगित करें।

    मीन - आज का दिन आपके लिए शानदार है। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आज मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार के लोगों के साथ आज किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। घर में धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं मेहमानों का आना लगा रहेगा।

