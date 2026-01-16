मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:09:32 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:31:39 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 16 January 2026: कर्क और तुला सोच समझकर लें फैसला, खा सकते हैं धोखा; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष और वृषभ को आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी।
    2. मिथुन, सिंह और वृश्चिक को करियर में नए अवसर मिलेंगे।
    3. कर्क और तुला को फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह है।

    धर्म डेस्क। 16 जनवरी 2026 का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए दिनभर के संकेत लेकर आया है। आज कुछ राशियों के लिए सफलता, उन्नति और नए अवसरों के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहकर फैसले लेने की आवश्यकता होगी।

    आर्थिक स्थिति, करियर, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामलों में ग्रहों की चाल आपके दिन को प्रभावित करेगी। कहीं लाभ के अवसर मिलेंगे तो कहीं धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।


    मेष - आज आप नकारात्मक ऊर्जा से खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे। आज कार्य में मन नहीं लगेगा। दैनिक जीवन में आज आपके अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से संबंध बिगड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आज हानि के योग हैं। आज धन का व्यय सोच-विचार कर करें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी।

    वृषभ - आज का दिन आपका समस्याओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य से लेकर कार्यक्षेत्र तक आपके कार्यों में आज परेशानियां उत्पन्न होंगी। आज आप अपने अंदर अशांति महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपका कार्य बिगड़ सकता है। आर्थिक तौर से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।

    मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप किसी नए कार्य को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। नए लोगों से मिलना होगा। कार्यक्षेत्र में आज आर्थिक लाभ के योग हैं। व्यापारिक दृष्टि से आज कोई नया कार्य शुरू करना लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। हालांकि आज आप कोई भी कार्य करें तो सोच-विचार कर निर्णय लें, नहीं तो आपको नुकसान की संभावना है। आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें। दूसरों की बातों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए आज घातक हो सकता है। परिवार के साथ दिन अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे।

    सिंह - आज आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज होने वाला है, जिस कारण आपको बड़ी सफलता अर्जित होगी। आज का दिन आपके लिए खास है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज विरोधी परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन व्यर्थ के विवादों से दूर रहें।

    कन्या - आज आप अपने किसी खास व्यक्ति से मिलकर प्रसन्न होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। आज परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आर्थिक व्यय की स्थिति बनेगी। आज प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें।

    तुला - आज का दिन आपके लिए सामान्य है। अपने कार्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग रहेंगे। आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है। आज कोई झूठा आरोप-प्रत्यारोप आप पर लग सकता है।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप किसी कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका बॉस आपको किसी नए कार्य की जिम्मेदारी दे सकता है। आज आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आएगा, जिस कारण लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। कार्यक्षेत्र में आज आप अपने कार्य का लोहा मनवाने में सफल होंगे। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

    धनु - आज आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य है। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। आज आप किसी नए कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे आगामी समय में लाभ होगा।

    मकर - आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानियों से भरा रहेगा, जिस कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी। आज किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। आज आप अपनी गुप्त बातों को किसी से शेयर न करें। आज किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपको बड़ी हानि में डाल सकता है। आर्थिक तौर से आज का दिन संभालकर रहने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों से चल रहा विवाद और बढ़ सकता है।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आपको अपने कार्य में खास लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे।

    मीन - आज का दिन आपको संभालकर चलने की आवश्यकता है। आज वाहन आदि का उपयोग सावधानी से करें, नहीं तो चोट या दुर्घटना का योग बन सकता है। आज आप आर्थिक तौर से कुछ परेशान रहेंगे, जिस कारण आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। आज व्यर्थ के विवादों से दूर रहें।

