मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj ka Rashifal 17 Januray 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन

    Horoscope Today: आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख मिलेगा, जबकि कुछ को खर्च और तनाव से बचने की जरूरत है। स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 08:33:25 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:49:38 AM (IST)
    Aaj ka Rashifal 17 Januray 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन
    जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

    HighLights

    1. आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा
    2. आज नए लोगों से जुड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा
    3. आज का दिन आपको संभलकर चलने की आवश्यकता

    धर्म डेस्क, Aaj ka Rashifal 17 Januray 2026: आज का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके दिन की संभावनाओं को दर्शाता है। 17 जनवरी 2026 को चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। कहीं आर्थिक सतर्कता की जरूरत है तो कहीं नए अवसर दस्तक दे रहे हैं।

    आज का दिन कुछ राशियों के लिए खुशखबरी और लाभ लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को निर्णय लेने में संयम बरतने की सलाह दी गई है। पारिवारिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में आज का दिन कैसा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।


    मेष (Aries Horoscope Today)

    आप अपनी कुछ पर्सनल परेशानियों के चलते काफी परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को लेकर घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक तौर पर आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, व्यर्थ के खर्चों से दूरी रखें। आज किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत न करें।

    वृषभ (Taurus Horoscope Today)

    आज का दिन आपका अच्छा है, हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी भी आपके कार्य में सहायता करेंगे। आज आप किसी नए ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाले समय में लाभ होगा।

    मिथुन (Gemini Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप अपने कार्यों को लेकर बड़े उत्साह से काम करेंगे। आर्थिक तौर पर आज का दिन अच्छा है, लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में किसी बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। आज पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा।

    कर्क (Cancer Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नए लोगों से जुड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से बड़ा लाभ होगा। आज परिवार के लोगों के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं।

    सिंह (Leo Horoscope Today)

    आज का दिन आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है। आज अपने मन की बात किसी से साझा न करें। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें। किसी नए कार्य की शुरुआत आज आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगी, इसलिए कुछ योजनाओं को फिलहाल टाल दें। पारिवारिक दृष्टि से आज मतभेद हो सकते हैं, हालांकि जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

    कन्या (Virgo Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कार्य योजनाओं को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है। आज आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। विरोधी वर्ग से सावधान रहें। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आज विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसी स्थिति में कोई भी गलत निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक तौर पर आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है।

    तुला (Libra Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए शानदार है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपनी वाणी का सदुपयोग करके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना सकते हैं। आर्थिक तौर पर आज का दिन अच्छा है। साथ ही आप कुछ नए लोगों से जुड़कर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।

    वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। आर्थिक तौर पर अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पारिवारिक विवादों से दूरी बनाए रखें।

    धनु (Sagittarius Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मतभेद के कारण नुकसान हो सकता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, व्यर्थ के खर्चों से दूरी रखें। पुराने लोन या ईएमआई चुकाने के लिए आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है।

    मकर (Capricorn Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए शानदार है। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।

    कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक दबाव के कारण मन अशांत रह सकता है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, ऐसे में वाहन का उपयोग संभलकर करें। कार्यक्षेत्र में कुछ विरोधी आप पर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, सजग रहकर आप समस्या से बच सकते हैं।

    मीन (Pisces Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ नए कार्यों को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे। परिवार के किसी खास व्यक्ति से बेहतरीन तालमेल रहेगा, जिससे कार्य सरलता से पूरे होंगे। आज आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.