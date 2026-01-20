Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: वृषभ, कन्या और कुंभ को मिलेगी सफलता, छाएगी खुशहाली; पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का राशिफल आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा देने में मदद करता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार आज कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, करियर, धन, पारिवारिक जीवन और संबंधों से जुड़ी संभावनाएं आज अलग-अलग रूप में सामने आएंगी। जहां वृषभ, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है, वहीं मेष और मकर राशि वालों को संयम और सतर्कता से काम लेना होगा। कुल मिलाकर, आज का दिन आत्मविश्लेषण, संतुलन और सही निर्णय लेने का अवसर लेकर आया है।

मेष - आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आज आप व्यर्थ की उलझन से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के योग सामान्य हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्यतः ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज विवादों से दूर रहें।

वृषभ - आज के दिन आपके परिश्रम के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। आज आपके कार्य की सराहना होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। मिथुन - आज का दिन आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से जुड़ना होगा तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। आज परिवार के साथ किसी मांगलिक यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे।

कर्क - आज के दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आज आप अपने लोगों के बीच रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आज लाभ के योग बन रहे हैं। आज आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। सिंह - आज आप अपने कार्यक्षेत्र में चल रहे विवादों को खत्म करने में सफल होंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। आज लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक तौर से आज आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कन्या - आज आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप अपने किसी पुराने सपने को साकार होता देखेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आज किसी नए प्रोजेक्ट में आप सहभागी बनेंगे। तुला - आज के दिन आप पुराने विवादों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि आज स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापार व्यवसाय में सामान्यतः लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से आज परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

वृश्चिक - आज आप अपने नए कार्य की स्थिति में किसी विशिष्ट लोगों से आपका मिलना होगा। हालांकि कार्य को पूर्ण होने में अभी समय है लेकिन आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे। आपके व्यापार आदि की स्थिति सामान्य रहेगी। आज परिवार के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धनु - आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हालांकि अभी सफलता मिलने में समय है लेकिन आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आज आर्थिक तौर से आपको बड़ी मदद लेना पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मकर - आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आज आप विवादों से घिरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी आपसे दूरी बना सकते हैं। इस कारण कार्य प्रभावित हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से आज के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में धन का सदुपयोग करें। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा।