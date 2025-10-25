मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 25 October 2025: चंद्र-बुध के संयोग से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानिए आज के संकेत

    25 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशि जातकों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। आज ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि मेष से मीन राशि तक आज का दिन कैसा रहेगा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 08:36:08 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 08:40:41 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 25 October 2025: चंद्र-बुध के संयोग से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानिए आज के संकेत
    जानिए आज का राशिफल।

    HighLights

    1. यहां जानिए आज का राशिफल।
    2. इन राशियों की बदलेगी किस्मत।
    3. वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव।

    धर्म डेस्क। 25 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशि जातकों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। आज ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है।

    वृश्चिक राशि में चंद्रमा और बुध की युति भावनाओं को गहराई दे रही है, जबकि सूर्य और मंगल तुला राशि में संतुलन और समझदारी का संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि मेष से मीन राशि तक आज का दिन कैसा रहेगा।

    मेष राशि (Aries Horoscope Today)

    आज का दिन आत्मचिंतन और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने का है। परिवार या पार्टनर के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मंगल का प्रभाव आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कदम न उठाएं।


    शुभ रंग - गहरा लाल

    शुभ अंक - 8

    आज का सुझाव - निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है।

    वृषभ राशि (Taurus Horoscope Today)

    रिश्तों में संतुलन और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। जीवनसाथी या सहयोगी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पेशेवर रूप से टीमवर्क आपको सफलता दिलाएगा।

    शुभ रंग - मिट्टी जैसा भूरा

    शुभ अंक - 6

    आज का सुझाव - धैर्य और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे।

    मिथुन राशि (Gemini Horoscope Today)

    आज अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। ज्यादा सोचने से बचें और छोटे-छोटे कार्य पूरे करने पर फोकस करें।

    शुभ रंग - आकाशी नीला

    शुभ अंक - 5

    आज का सुझाव - काम में सरलता अपनाएं, आत्मशांति से स्पष्टता आएगी।

    कर्क राशि (Cancer Horoscope Today)

    आपकी सृजनात्मकता और कल्पना आज आपको सफलता की ओर ले जाएगी। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

    शुभ रंग - चांदी

    शुभ अंक - 2

    आज का सुझाव - दिल की सुनें, संवेदनशीलता आपकी शक्ति है।

    सिंह राशि (Leo Horoscope Today)

    परिवार और घर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। शांत मन से निर्णय लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले तनाव ला सकते हैं।

    शुभ रंग - सोना

    शुभ अंक - 1

    आज का सुझाव - घर और दिल दोनों का संतुलन बनाए रखें।

    कन्या राशि (Virgo Horoscope Today)

    आज आपकी संवाद क्षमता आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। छोटी यात्रा या जरूरी बातचीत लाभदायक साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी।

    शुभ रंग - ऑलिव ग्रीन

    शुभ अंक - 3

    आज का सुझाव - सोच-समझकर बोलें, आपके शब्द असरदार हैं।

    तुला राशि (Libra Horoscope Today)

    सूर्य और मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आत्मविश्वास से काम करें लेकिन खर्चों पर संयम रखें। रिश्तों में विनम्रता सफलता लाएगी।

    शुभ रंग - हल्का नीला

    शुभ अंक - 7

    आज का सुझाव - आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन बनाए रखें।

    वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope Today)

    चंद्रमा आपकी राशि में हैं, जिससे इन्टूशन तेज होगा। आज भावनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। बड़े बदलावों से न डरें।

    शुभ रंग - डीप मारून

    शुभ अंक - 9

    आज का सुझाव - अपने सच्चे स्वभाव को अपनाएं, यही आपकी असली ताकत है।

    धनु राशि (Sagittarius Horoscope Today)

    ध्यान और आत्मचिंतन के लिए दिन उत्तम है। किसी बड़े निर्णय से पहले ठहरें और सोचें। गुरु की कृपा से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी।

    शुभ रंग - बैंगनी

    शुभ अंक - 4

    आज का सुझाव - ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा रखें।

    मकर राशि (Capricorn Horoscope Today)

    दोस्तों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। शनि वक्री हैं, इसलिए किसी भी नए कमिटमेंट से पहले समीक्षा करें। धैर्य से किया गया कार्य लाभदायक रहेगा।

    शुभ रंग - चारकोल ग्रे

    शुभ अंक - 10

    आज का सुझाव - टीमवर्क और धैर्य से सफलता मिलेगी।

    कुंभ राशि (Aquarius Horoscope Today)

    करियर पर ध्यान दें, आज महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। राहु की स्थिति ऊर्जा तो देगी लेकिन जल्दबाजी से बचें। अपनी रणनीति पर टिके रहें।

    शुभ रंग - इलेक्ट्रिक ब्लू

    शुभ अंक - 11

    आज का सुझाव - लक्ष्य पर फोकस रखें, धैर्य से जीत आपकी होगी।

    मीन राशि (Pisces Horoscope Today)

    आध्यात्मिक और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा। ध्यान, लेखन या कला के कार्यों में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

    शुभ रंग - सागर हरा

    शुभ अंक - 12

    आज का सुझाव - अपनी अंतर्मन की आवाज सुनें, यह आपका सच्चा मार्गदर्शक है।

    आज का दिन ग्रहों की चाल के हिसाब से संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश दे रहा है। चाहे कार्यक्षेत्र हो या रिश्ते, आज समझदारी से लिए गए फैसले आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.