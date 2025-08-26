मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 26 August 2025: मंगलवार को इन 3 राशि वालों की चमक उठेगी किस्मत, पढ़ें आज का राशिफल

    26 अगस्त 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए लाभकारी, तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। सिंह, वृषभ और वृश्चिक को सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि मेष, कर्क, तुला और कुंभ को सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और पारिवारिक विवाद कई लोगों के लिए तनाव का कारण बन सकते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 07:10:58 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 07:10:58 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-कर्क को व्यापार व साझेदारी में धोखे की आशंका।
    2. वृषभ-वृश्चिक को लाभ, नई योजनाओं में सफलता संभावित।
    3. सिंह राशि वालों के लिए घर-परिवार में शुभ समाचार।

    धर्म डेस्क। 26 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के हिसाब से कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण तो कई के लिए लाभदायक रहने वाला है। किसी को आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे तो किसी को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। जानिए, आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।

    मेष

    आज का दिन कुछ कठिनाइयों से घिरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अड़चनें आएंगी और व्यापार में नुकसान की आशंका बनी रहेगी। खासकर साझेदारी में काम करने वालों को धोखे से बचना चाहिए। रिश्तों में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। सलाह है कि बोलचाल में संयम बरतें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है।

    वृषभ

    आपके लिए यह दिन नए अवसर लेकर आया है। यदि आप किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं। व्यापार में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी और योजनाओं से सफलता प्राप्त होगी। किसी बड़े साझेदार से सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जिससे कार्यक्षमता बनी रहेगी।

    मिथुन

    आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी बड़े निवेश या निर्णय से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। घर के किसी खास सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता भी सताएगी। वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

    कर्क

    आपके लिए आज का दिन सतर्क रहने वाला है। यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना का योग बन रहा है। मानसिक रूप से भी किसी अप्रिय समाचार से दुख हो सकता है। व्यापार में साझेदार से धोखा मिलने का खतरा है। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव से बचें, क्योंकि इससे नुकसान की संभावना है।

    सिंह

    आज आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। धार्मिक यात्रा या घर में किसी मांगलिक कार्य का योग बन सकता है। किसी खास मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यावसायिक मोर्चे पर नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

    कन्या

    आज का दिन थोड़ा सावधानी मांगता है। किसी खास व्यक्ति से मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं। व्यापार में बड़ा बदलाव टालना ही उचित है। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद परिवार में तनाव बढ़ा सकता है।

    तुला

    आज किसी खास कार्य के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। इस दौरान वाहन दुर्घटना या किसी करीबी को खोने की आशंका है। व्यावसायिक दृष्टि से भी दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा और आपके साझेदार साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि पारिवारिक सहयोग और जीवनसाथी से संबंधों में सुधार मिलेगा।

    वृश्चिक

    आपके लिए आज का दिन आशा और सफलता लेकर आया है। जिस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे थे, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। व्यवसाय में आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी सहयोग और शांति बनी रहेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

    धनु

    हर बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें। खासकर साझेदारी और व्यापार में किसी भी निर्णय से पहले सही जानकारी जुटाना जरूरी है। बिना जानकारी के कदम नुकसानदेह साबित हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। वित्तीय लेन-देन में भी सतर्क रहें। खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव होगा।

    मकर

    आज का दिन सेहत को लेकर थोड़ा चिंताजनक रहेगा। उच्च रक्तचाप जैसी समस्या परेशान कर सकती है। परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और बच्चों की पढ़ाई से तनाव बढ़ सकता है। आप घर या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का विचार भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दबाव वाला दिन रहेगा।

    कुंभ

    आज आपके सामने चुनौतियों की कतार होगी। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे और आप बेवजह के विवादों में फंस सकते हैं। व्यापार और कार्यक्षेत्र में भी अड़चनें आएंगी। किसी अजनबी को बड़ी रकम उधार न दें, वरना धोखा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है।

    मीन

    आज आपके विरोधी आपकी प्रगति रोकने की कोशिश करेंगे। सहयोगियों के साथ मतभेद कार्य में बाधा बन सकते हैं। व्यवसाय में गिरावट की आशंका है, इसलिए निवेश और नए निर्णयों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और मानसिक दबाव असर डाल सकते हैं। परिवार में भी मतभेद की स्थिति बन सकती है।

