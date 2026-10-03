Aaj Ka Rashifal 3 October 2026: कर्क, कन्या और धनु राशि वालों की चमकेगी किस्मत, मिथुन-कुंभ वाले रहें सावधान

धर्म डेस्क। आज 3 अक्टूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। कुछ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को नौकरी में सफलता, व्यापार विस्तार और पारिवारिक सुख मिल सकता है। कुछ जातकों के लिए यात्रा और धार्मिक आयोजन के योग भी बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, करियर, कारोबार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा।

मेष - आज का दिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज कोई भी सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलने वाली है। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। कार्यक्षेत्र में अपने साथ काम कर रहे लोगों से अच्छा व्यवहार रखें। आज कोई पुराना रुका कार्य पूर्ण होगा। मित्रों से मिलना होगा। कहीं बाहर जाने का विचार बन सकता है।

वृषभ - आज का दिन खर्चे वाला कहा जा सकता है। आज परिवार के कार्यों में शॉपिंग आदि में धन खर्च हो सकता है। साथी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार मन में बन सकता है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। मिथुन - आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई भी निर्णय सोच विचार कर लें, खासकर व्यापार संबंधी। व्यवसाय संबंधी कार्य में डिसीजन सोच विचार कर लें। आज आपके परिचित लोगों के द्वारा आपके साथ घात किया जा सकता है। पत्नी और बच्चे आज आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे।

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नए कार्य नए क्षेत्र की शुरुआत होगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। नौकरी वर्ग वालों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में लोग आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे। आज आपके व्यवहार के कारण किसी नुकसान की संभावना है। सिंह -आज दिन अच्छा है पर स्वास्थ्य के कारण मन अशांत रहेगा। शरीर में थकावट महसूस होगी। आज किसी डॉक्टर से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का निदान होगा। मां घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। कन्या - आज आप कुछ नया करने का प्रयास यदि करते हैं तो उसमें सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको सम्मान प्राप्त होगा। भविष्य को लेकर कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं जो आगामी समय में लाभकारी रहेगा। तुला - आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी पार्टनरशिप का आप सहयोगी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ नए कार्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। आज विरोधी वर्ग से सावधान रहने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा आदि पर जाते समय सावधानी बरतें।

वृश्चिक - आज का दिन उत्तम है। हालांकि कुछ कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति के कारण भी आज कुछ परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद खत्म होगा। आज बच्चों पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है। आज किसी विशेष व्यक्ति से मिलन होगा। धनु - आज आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप दुगनी ऊर्जा से कार्य करेंगे। आज विरोधी भी आपके मुरीद होंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने मित्रों सहभागियों से पुराने मतभेद खत्म करें। आज बड़ी सफलता की योग है। यह भी पढ़ें- Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: वृषभ राशि को नौकरी, व्यापार और आर्थिक लाभ के योग, पढ़ें आज का राशिफल मकर - अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना आज आपके लिए बड़ी सफलता दिला सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग आज आप कर सकते हैं जो सफल रहेंगे। आर्थिक मदद प्राप्त होगी। किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा। कुंभ - आज आप अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान रहेंगे। मौसम के हिसाब से आपका स्वास्थ्य कर सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। आज आपको व्यर्थ की बातों से दूर रहें। किसी को बड़ी धनराशि देने से पहले विचार लें, नहीं तो मुस्कान की संभावना है।