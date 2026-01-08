मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: गुरुवार का दिन वृषभ और मिथुन के लिए रहेगा लाभदायक, होगी धन वर्षा; पढ़ें आज का राशिफल

    आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभदायक तो कुछ के लिए सावधानी भरा रहेगा। मेहनत, संयम और सही निर्णय से स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में आज विशेष ध्यान जरूरी।

    By Anurag MishraEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 07:10:33 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 07:10:33 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: गुरुवार का दिन वृषभ और मिथुन के लिए रहेगा लाभदायक, होगी धन वर्षा; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कुछ राशियों को मिलेगा लाभ, कुछ को बरतनी होगी सावधानी।
    2. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में आज विशेष ध्यान जरूरी।
    3. पारिवारिक सहयोग से कई समस्याओं का होगा समाधान।

    धर्म डेस्क। आज 8 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए मिले-जुले संकेत लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों को जहां कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में लाभ के योग दे रही है, वहीं कुछ को सतर्क रहने की सलाह दे रही है।

    आज का दिन मेहनत, धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का है। स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव साफ नजर आएगा। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार जरूरी है। जानिए आज का राशिफल और समझें कि आपका दिन कैसा रहने वाला है।


    मेष – आज का दिन रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के कारण शारीरिक थकान महसूस होगी। आज कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक तौर से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। कार्य क्षेत्र में आपसी लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का नया कार्य शुरू न करें। हो सके तो आज ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपकी प्रति अच्छे भाव नहीं रखते। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।

    बृषभ – आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आज आप किसी नए कार्य को लेकर जो योजना बना रहे हैं वह सफल होगी। आज आपका कार्य के सिलसिले में नए लोगों से मिलना होगा। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। आज किसी विशेष कार्य का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर होगा।

    मिथुन – आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मौसम के हिसाब से बाहर जाते समय गर्म चीजों का उपयोग करें। व्यापार व्यवसाय में कार्यक्षेत्र में आज लाभ के योग बनेंगे। आज विशिष्ट लोगों से मिलन होगा। परिवार में आपके कार्य की सराहना होगी। आज आप किसी नए कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

    कर्क – आज का दिन आमतौर से आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज आप व्यर्थ की उलझन से दूर रहें। ऐसे कार्यों से बचें जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। व्यापार व्यवसाय में आज कोई बड़ा परिवर्तन करना आपके हित में नहीं रहेगा। आज का दिन सामान्य ठीक-ठाक रहेगा। आर्थिक तौर से आज दूसरों से मदद लेनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

    सिंह – आज का दिन आपके लिए सामान्यतः उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आज आपके मन में नेगेटिव विचारधारा का असर रहेगा। कार्य के प्रति उत्साहीनता आपका बनता हुआ कार्य बिगाड़ सकती है। आज अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से मतभेद ना बढ़ाएं। आर्थिक तौर से आज किसी को बड़ी रकम उधार के रूप में देना आपके लिए ठीक नहीं होगा। परिवार में आज अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा।

    कन्या – आज का दिन आपके लिए शानदार है। आपकी सोची हुई कार्य आज पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के लोगों के साथ आज किसी लंबी यात्रा पर जाने का विचार आप बना सकते हैं। घर में किसी नए मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे। किसी पारिवारिक व्यक्ति को बड़ा दायित्व सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मिल सकता है।

    तुला – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपके अंदर नए विचारों का समावेश होगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में नए प्रयोगों को करने के लिए आप सार्थक कदम उठाएंगे। जिसका उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। आज किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहें। आज पुराने मित्रों से मिलना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा।

    वृश्चिक – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। आर्थिक तौर से आज आपको दूसरों से मदद लेनी पड़ सकती है। व्यापार क्षेत्र में स्थिति सामान्यतः ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आज अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। अपनी वाणी के प्रभाव से आज आप अपना बिगड़ा हुआ कार्य बना सकते हैं।

    धनु – आज का दिन आपके लिए सामान्यतः ठीक-ठाक रहेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज अपनी निजी जानकारी किसी से शेयर ना करें। नहीं तो नुकसान की संभावना रहेगी। आज के दिन आप किसी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास ना करें। व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं।

    मकर – आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मनपसंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं। किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत होगी। पुराने व्यापार आदि में आज आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी से मतभेद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति में आज आपको आपका हक प्राप्त होगा।

    कुंभ – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। आज परिवार में किसी की नौकरी जॉब लग सकती है। आज आप किसी धार्मिक कार्य को करने का विचार मन में बना सकते हैं। परिवार में आज नए लोगों का आगमन होगा। आज मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्रा आदि पर जाते समय वाहन चलाने में सावधानी रखें।

    मीन – आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या कोई चोट लग सकती है। संभाल कर चलने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके कार्य को बिगड़ने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। आज सावधान और मौन रहने की आवश्यकता है। नहीं तो आप बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं। आज का दिन आर्थिक तौर से ठीक-ठाक रहेगा।

