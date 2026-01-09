मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 9 December 2026: वृषभ और सिंह की नई योजनाएं होंगी सफल, होगा धन लाभ; पढ़ें आज का राशिफल

    9 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए सफलता, सम्मान और नए अवसर लेकर आया है। कुछ राशियों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। समझदारी ...और पढ़ें

    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 07:19:42 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 07:19:42 AM (IST)
    1. मेष, तुला और कुंभ राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता।
    2. वृषभ और सिंह के लिए नई योजनाएं सफल होंगी।
    3. मिथुन, मकर को निर्णय लेने में सावधानी जरूरी।

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है, जिसमें ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार सभी 12 राशियों के दिनभर के योग बताए गए हैं। 9 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और उन्नति लेकर आया है, तो कुछ को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और निर्णयों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, यह जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय लाभ दिला सकता है, वहीं जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है।

    मेष – आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके अंदर नए विचारों का समावेश होगा। आज जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज आपके कार्य करने का तरीका काफी बदला हुआ होगा। लोग आपके इस बदलाव से आश्चर्यचकित होंगे। आज लोग आपके व्यवहार से आपके प्रति आकर्षित होंगे। कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन अच्छा है।


    वृषभ – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए आज का दिन उत्तम है। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से परिश्रम कर रहे थे, वह आज सफल होगा। मन प्रसन्न रहेगा और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति रहेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी।

    मिथुन – आज का दिन सामान्यतः ठीक-ठाक रहेगा। कार्यक्षेत्र में चल रही उलझन खत्म होगी। मानसिक रूप से कुछ परेशान रह सकते हैं। किसी विषय को लेकर मन में द्वंद्व रहेगा। आवेश में आकर कोई निर्णय न लें, नुकसान हो सकता है। व्यवहार कुशलता लाभ दिला सकती है। कार्यक्षेत्र के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है।

    कर्क – आज आप कुछ नई उलझनों में फंस सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति को देखकर विरोधी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि सूझबूझ से स्थितियों को संभाल लेंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

    सिंह – आज आप नई योजनाओं के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव संभव हैं। आपके निर्णय सफल रहेंगे। निवेश के लिए अच्छा समय है। पार्टनरशिप से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।

    कन्या – आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक रूप से दिन कमजोर है। अनावश्यक खर्चों से बचें। उधार धन न दें। व्यापार में परिवर्तन या नई पार्टनरशिप न करें।

    तुला – आज का दिन अच्छा है। आपके निर्णय बड़ी सफलता दिला सकते हैं। किसी बड़ी पार्टनरशिप में भागीदारी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ लंबी यात्रा के योग हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दिन सफलता से भरा रहेगा।

    वृश्चिक – आज का दिन शानदार है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी गोपनीय बातें किसी से साझा न करें। वाणी पर संयम रखें। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा।

    धनु – आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आप या परिवार चिंतित रह सकता है। कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत रहेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है। परिचितों के साथ समय बीतेगा। घर में मेहमान आ सकते हैं। व्यापार में स्थिति अच्छी है। नया प्रयोग कर सकते हैं।

    मकर – आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। फिजूलखर्ची से बचें। नए कार्य की योजना फिलहाल स्थगित रखें।

    कुंभ – आज का दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सम्मान और सराहना मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार और बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे।

    मीन – आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आर्थिक परेशानी के कारण मित्रों या रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए यात्रा हो सकती है। तनाव महसूस होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन सामान्य रहेगा।

